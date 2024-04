Wagner Coradin é o 11º reforço do Brasiliense para a Série D 2024

No currículo, Wagner tem o troféu da Série A2 do Paulistão de 2022, pela Portuguesa-SP - (crédito: Reprodução / Instagram)

As idas do Brasiliense ao mercado de transferências não param. Em busca de incrementar o elenco com a disputa da Série D cada vez mais próxima, o Jacaré anunciou, no último domingo (21/4), o 11º reforço desde a eliminação da equipe no Candangão, no último dia 24 de março, frente ao Capital. Trata-se do goleiro Wagner Coradin, de 34 anos.

Egresso da Portguesa Santista, Wagner chegará para a disputa de posição com Ravel e Matheus Kayser como dono de vasta experiência no futebol nacional e internacional. Revelado pelo Mirassol, acumulou passagens por Grêmio Barueri, Nacional-AM, Ituano, Campinense, Ferroviária, Portuguesa, Sergipe, além da própria Lusa do litoral paulista. Atuou, ademais, pelo Destroyers, da Bolívia.

Em 2024, ele foi um dos destaques da Briosa na disputa da Série A2 do Paulistão. Titular, esteve em todas as partidas da campanha semifinalista, encerrada com a derrota diante do Noroeste, nos pênaltis. O próprio atleta, inclusive, se dirigiu ao Jacaré em tom de agradecimento, na postagem de anúncio feita pelo Jacaré, nas próprias redes sociais. "Obrigado pela recepção Brasiliense, vamos em busca do objetivo", disse ele.

O novo contratado faz parte de um conjunto já chegado à Boca do Jacaré para a última chance de sucesso na temporada, assim como a única oportunidade de garantir um calendário cheio pelo segundo ano consecutivo. Os outros dez nomes preenchem o campo. Ao todo, são dois volantes, um meia, um zagueiro, um lateral e quatro atacantes. O reforço para a meta, portanto, é o primeiro.

Gabriel Galhardo e Filipe Werley completam o trio de cabeças de área. O meia-atacante é Gui Mendes, egresso do Gama. Na primeira linha do campo, Renan Dutra reforça o miolo da defesa, enquanto Márcio Duarte chega para a lateral. Kaio Nunes, Gabriel Pedra, Ian Carlos e Everton Kanela serão os novos responsáveis pelas ações ofensivas.

A equipe amarela estreia na competição no domingo (28/4), em Taguatinga, diante da equipe goiana Anápolis, ainda com horário a ser confirmado. O Real Brasília, o outro representante candango na Série D, jogará a primeira rodada longe do Defelê. O pontapé inicial acontece contra o Capital, de Tocantins, no Estádio Nilton Santos.

