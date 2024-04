Vasco demite Ramón Díaz após sofrer goleada em São Januário

Ramón Díaz e sua comissão técnica foram demitidos do Vasco da Gama após o time sofrer goleada para o Criciúma, em São Januário, neste sábado (27/4). O clube comunicou a decisão por meio de uma nota na rede social X. A partida terminou com o placar de 4 x 0 para a equipe catarinense.



"O Vasco da Gama informa que, imediatamente após a partida, Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente", publicou a página oficial do Vasco.

A partida, válida pela quarta rodada da série A do Brasileirão, foi a terceira derrota seguida do time treinado por Ramón e seu filho Emiliano Díaz. Os dois chegaram ao Vasco em julho de 2023, com a missão de salvar o clube do rebaixamento. Apesar de terem permanecido na primeira divisão para 2024, o início da atual temporada não foi como esperado.

Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente.#VascoDaGama pic.twitter.com/8RCmWysDVn — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2024