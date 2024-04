Rosamaria quer usar VNL para seleção 'se fortalecer' por ouro olímpico

Vice-campeã olímpica nos Jogos de Tóquio, Rosamaria está esperançosa por brilhar na seleção brasileira que vai disputar a Liga das Nações de Vôlei antes de tentar subir novamente no pódio olímpico, desta vez em Paris-2024. Livre das lesões, a ponteira comemora a fase de treinos no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema, e pede calma para o entrosamento da equipe.

"Todo ano aqui parece muito curto, a gente chega do clube com pouco tempo de descanso, já se apresenta e está, de fato, jogando. É aproveitar cada dia aqui, cada momento, para se identificar como time. Todas viemos de escolas diferentes, campeonatos diferentes, então é importante se adequar em quadra para jogarmos com mesma cabeça, mesmo voleibol, mesmo objetivo", enfatizou Rosamaria.

Desde a semana passada já trabalhando com o técnico José Roberto Guimarães no primeiro grupo de convocadas, Rosamaria não esconde a satisfação por poder fazer parte dos trabalhos sem problemas clínicos. Algumas lesões a tiraram dos jogos do Brasil desde 2022, quando rompeu o ligamento do tornozelo esquerdo.

"Sei que a gente tem um objetivo muito grande que é o Olimpíada e vem essa Liga das Nações antes para a gente conseguir crescer, testar, ver o que funciona e o que não funciona", ressaltou. "Lógico que dá para ir atrás desse título, mas é um importante momento para a gente como equipe se fortalecer e chegar da melhor maneira possível nos Jogos Olímpicos que já estão aí batendo na porta. Certeza que todo mundo muito está focado para conquistar mais esse objetivo. É viver cada dia e aproveitar a oportunidade para a gente poder crescer, com paciência."

Zé Roberto Guimarães aguarda a chegada da levantadora Roberta, as opostas Kisy e Tainara, as ponteiras Ana Cristina e Pri Daroit, as centrais Carol, Thaisa e Júlia Kudiess e as líberos Natinha e Nyeme, todas figurantes na segunda convocação da seleção brasileira, para começar a dar uma 'cara' na equipe que vai disputar a Liga das Nações de Vôlei.

A competição serve de aprimoramento ao Brasil, mas terá as cinco últimas vagas para Paris-2024 em disputa, o que promete aumentar ainda mais o nível da competição. A seleção verde e amarela estreia diante do Canadá, dia 14 de maio, no Maracanãzinho. Depois, enfrenta a Coreia do Sul (dia 16), os Estados Unidos (17) e a Sérvia (19). Antes da Olimpíada, ainda vão ocorrer outras duas fases da VNL.