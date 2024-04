Unaí desiste do Candangão Sub-20 e pode pegar dois anos de punição

O Campeonato Candango Sub-20 de 2024 começará no próximo sábado (4/5) com um desfalque na tabela. Adversário do Brasiliense na primeira rodada, o Unaí desistiu em cima de hora de disputar o torneio de base e será punido pela Federação de Futebol do Distrito Federal. O clube mineiro do Entorno tem problemas com a Justiça trabalhista.

"Infelizmente, chantagem de jogador. Tínhamos duas ações na Justiça trabalhista e eles, após um acordo, pediram o trancamento do sistema de inscrição de atletas", conta ao Correio o presidente do clube, Major Elias Andrade de Oliveira.

O elenco do Unaí vinha treinando com 24 jogadores para o Candangão Sub-20. Uma das atividades estava marcada para a noite desta segunda-feira, às 20h30. "Os meninos estão frustrados. É uma safra muito boa", lamenta o dirigente. A intenção é emprestá-los a clubes concorrentes inscritos no torneio.

Faltam quatro dias para a abertura da competição. Consequentemente, a FFDF aplicará o que determina o regulamento em episódios como esse: o parágrafo 7º do Artigo 36 adverte: "O clube que desistir de disputar a competição após a confirmação de sua participação com a entrega do Termo de Compromisso, e ou divulgação da tabela da competição, abandonar ou for punido com a pena de eliminação ou exclusão da mesma pelo Tribunal de Justiça Desportiva do DF, poderá ser punido com a proibição de disputar até as 02 (duas) próximas edições", diz o texto do manual do Candangão Sib-20 de 2024.

O castigo indicado no regulamento refere-se somente à categoria sub-20 do Unaí. Portanto, não afeta a participação do elenco profissional na Série B do DF no segundo semestre. A Federação encaminha o problema para o TJD-DF homologar o regulamento ou emitir uma outra decisão. Administrativamente, são dois anos sem participar das próximas edições. O clube ainda pode ser penalizado com multa.

De acordo com o regulamento e a tabela publicados pela FFDF, o torneio seria disputado por 17 clubes: nove no Grupo A e oito no B, onde o Unaí estava alocado. Com isso, o grupo passará a ter sete times e o Brasiliense folgará na primeira rodada, neste sábado, às 15h.

Grupo A

Botafogo, Capital, Ceilandense, Ceilândia, CFZ, Gama, Paranoá, Real Brasília e SESP

Grupo B

Brasiliense, Canaã, Valaparaiso, Legião, Luziânia, Planaltina, Samambaia e Unaí (desistência)

1ª rodada

Sábado (4/5), às 15h

Real Brasília x SESP

Ceilandense x Capital

Gama x Paranoá

Botafogo x Ceilândia

Canaã x Samambaia

Legião x Luziânia

Valparaiso x Planaltina

Unaí x Brasiliense (cancelado)