Com dois de Vini Jr., Bayern e Real Madrid empatam em 2 x 2 na Champions

A Liga dos Campeões insiste em provar o por quê é considerada como a grande competição interclubes do mundo. Nesta terça-feira (30/4), o empate entre Bayern de Munique e Real Madrid por 2 x 2, com direito a virada do time alemão e novo empate no placar, foi a conclusão de mais uma noite de espetáculo na competição.



O confronto foi um verdadeiro suco de Champions. 'Reis' do torneio, os espanhóis, durante o primeiro tempo, colocaram na mesa justamente as cartas que os descrevem como sinônimo da orelhuda. Dispostos a deixar o adversário propor o jogo, sentavam na defesa e não se incomodavam em não mandar no confronto.

Mesmo com 77% de posse de bola dos alemães durante os primeiros 15 minutos, precisaram apenas de um milésimo de segundo da genialidade de Toni Kroos, ex-jogador bávaro, para largar na frente. Após infiltrar em velocidade, Vini Jr. recebeu do meio-campista e deslocou Neuer para abrir o placar.

O Bayern, entretanto, continuou decidido em manter a postura ofensiva. Com isso, teve prêmio. Em jogada individual de Sané e pênalti sofrido por Musiala, posteriormente convertido por Kane, o gigante da Baviera virou a partida.

No fim das contas, porém, seria função dos brasileiros em chamar o protagonismo para si. Após jogada combinada entre Vini e Rodrygo, o ex-jogador do Santos foi derrubado pelo coreano Kim Min-Jae. O defensor foi quem mais sofreu com os atletas tupiniquins. Na bola, o jogador revelado pelo Flamengo venceu o ídolo bávaro Manuel Neuer mais uma vez e deu números finais ao confronto: 2 x 2.

A última palavra, entretanto, ficará sob a responsabilidade do jogo da volta. Com a vantagem de definir a chave diante da própria torcida, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid poderá alcançar a segunda decisão de Champions em três temporadas.

Com um empate em mãos e a necessidade de de decidir a chave longe dos próprios domínios, caberá ao Bayern de Munique desempenhar um futebol ainda não visto sob a batuta de Thomas Tuchel nesta temporada, cujo projeto à frente da equipe já possui data para acabar, ao fim da temporada. Uma presença em uma final da competição seria a primeira desde 2020.

Enquanto isso, voltam a focar as próprias atenções aos respectivos campeonatos nacionais. O confronto do próximo sábado (4/5) diante do Cádiz, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, poderá trazer o 36º título nacional ao clube Merengue. Para isso, precisará apenas de uma vitória simples, e um tropeço qualquer do vice-líder, Barcelona. O time da Catalunha visitará o Girona, no mesmo dia.

Com o título alemão já assegurado pelo Leverkusen, o Bayern visitará o terceiro colocado, Stuttgart, em confronto direto pela vice-liderança. Na tabela, os bávaros possuem vantagem de cinco pontos. O confronto da volta entre os dois grandes europeus por uma vaga na decisão continental acontece na próxima quarta-feira (8/5), às 16h.

O jogo

O princípio do confronto pertencia ao Bayern de Munique. Dono de 77% de posse de bola nos primeiros 15 minutos, empilhava oportunidades de gol e chegadas agudas ao ataque. Com 40 segundos no relógio, Sané obrigou o goleiro ucraniano Lunin a fazer rápida defesa. Mesmo dominante, pecava na hira de finalizar. Errou o alvo com Kane, Musiala e novamente com Sané.

O volume de jogo inconclusivo, porém, viria a dar prejuízo. O Real Madrid, já mais atrevido, mostrou o por quê é conhecido como sinônimo da Liga dos Campeões. Bastou apenas uma movimentação de Vini Jr. e um grande passe de Toni Kroos para mudar completamente o panorama da partida. Ao receber o passe do alemão, o atacante brasileiro deslocou Neuer e abriu o placar: 1 x 0.

Apesar de ainda propor o ritmo da partida e partir para o ataque em busca do resultado, o panorama do confronto indicava um time visitante confortável, até mesmo sem a bola, sentado no próprio campo de defesa. O crescimento de produção, sobretudo no campo de ataque, viria a tomar um bando de água fria. Em quatro minutos, o Bayern virou o jogo.

Em jogada individual, Sané enfileirou marcadores antes de bater forte no canto esquerdo de Lunin. Duzentos e quarenta segundos depois, Musiala propôs nova jogada individual, mas acabou derrubado por Lucas Vázquez antes de qualquer definição.

Na marca da cal, Harry Kane decretou a vantagem alemã. O embate, no entanto, ainda teria mais um toque brasileiro. Após jogada trabalhada, Rodrygo recebeu de Vini dentro da área, e acabou derrubado por Kim Min-Jae. O ex-Flamengo, na batida, deu números finais ao jogo e o empate ao time de Madri.

Ficha técnica:

Bayern de Munique 2 x 2 Real Madrid - jogo de ida das semifinais da Uefa Champions League

Data: terça-feira, 30 de abril de 2024

Local: Allianz Arena, Munique

Gols: Vinicius Jr. (2x)(Real Madrid); Sané e Kane (Bayern de Munique)

Cartões amarelos: Mazraoui e Kim Min-Jae (Bayern de Munique) ; Kroos e Lucas Vázquez (Real Madrid)

Arbitragem: Clément Turpin, França

Bayern de Munique

Neuer; Kimmich, Kim Min-Jae, Dier e Mazraoui; Goretzka (Raphael Guerreiro), Laimer, Sané (Davies), Muller (Gnabry) e Musiala; Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Real Madrid

Lunin; Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho Fernández (Camavinga) e Mendy; Valverde, Kroos (Brahim Díaz), Tchouameni e Rodrygo (Joselu); Vini Jr. e Bellingham (Modric); Técnico: Carlo Ancelotti

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

