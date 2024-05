Adriane Galisteu fala sobre Senna 30 anos após sua morte

Adriane Galisteu prestou uma emocionante homenagem a Ayrton Senna no dia em que completam-se 30 anos desde sua trágica morte. Em uma postagem no Instagram, a apresentadora relembrou o ídolo, compartilhando várias fotos dos dois e registros de sua visita a uma exposição sobre o piloto nos EUA.

"1º de maio de 1994 o dia que todo mundo lembra o que estava fazendo… O dia que o Brasil inteiro sente a mesma dor…", escreveu ela, expressando sua dor e saudade. Ela enfatizou a profundidade do impacto de Senna em sua vida.

"O dia que marcou minha vida tão profundamente que nunca, jamais será esquecido… Pra sempre Ayrton!". Utilizando hashtags como "Senna Forever" e "Beco", apelido carinhoso do piloto, ela reiterou a eternidade de sua lembrança e amor por ele.

A morte de Senna aos 34 anos em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, foi um evento marcante na história do esporte. O piloto, considerado um dos maiores da Fórmula 1, namorava com Adriane há pouco mais de um ano quando faleceu. O relacionamento de Senna com diversas mulheres, incluindo Adriane Galisteu e Xuxa, também faz parte de sua trajetória pessoal.

Reprodução/ Instagram