Tite se une à campanha de doações para vítimas das chuvas no RS: "Doe"

Tite endossa campanha de doação para ajudar vítimas de inundações no Rio Grande do Sul - (crédito: AFP)

O técnico de futebol Titi publicou um vídeo no Instagram comentando sobre as chuvas que têm atingido a região Sul do Brasil. O técnico do Flamengo pediu para que os seguidores contribuam com doações.

"Olá, pessoal da região Sul. Da minha região, nessa campanha de apoio às vítimas da chuva em toda a região Sul. Nessas horas difíceis é quando mostramos nossa força. A nação rubro-negra faz a diferença dentro e fora do campo”, iniciou Tite.

Ainda no vídeo, o técnico de futebol afirmou que é possível salvar vidas. “Juntos, todos nós podemos salvar vidas. Doe agora! Eu vou fazer a minha doação e incentivo a todos para que também o façam", encorajou o ex-treinador da seleção brasileira.

Tragédia no Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil, o número de mortos em razão dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 39 nesta sexta-feira (3/5). Até o momento, 68 pessoas estão desaparecidas e 74 feridas.

A Defesa Civil soma 32.248 pessoas fora de casa, sendo 8.168 pessoas em abrigos e 24.080 desalojadas, na casa de familiares ou amigos. Ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 351.639 mil pessoas.