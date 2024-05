Sobradinho e Ação-MT empatam em 1 x 1 pela Série A3 do Brasileirão Feminino

O Sobradinho deixou a vitória escapar nesta segunda-feira (6/5) no duelo de ida contra o Ação, time do Mato Grosso, pelas oitavas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. O time do DF saiu na frente no placar, porém as adversários arrancaram empate na etapa final em um jogo polêmico.

Recém-contratada pelo Sobradinho, Marta Matos abriu o placar com um golaço olímpico no Estádio do Defelê, na Vila Planalto. No segundo tempo, Flor, goleira das Leoas, chegou a defender uma cobrança de pênalti, porém duas expulsões deixaram as anfitriãs vulneráveis. Ana e Vitória receberam cartão vermelho. Do outro lado, Kaue também foi mais cedo para o chuveiro.

Com uma jogadora a mais, o Ação partiu para o abafa e empatou a partida. O Sobradinho suportou bravamente e não permitiu a virada. Depois da partida houve revolta do Sobradinho com a arbitragem de Pedro Alves de Olveira, juiz do Distrito Federal. A escala era completamente candanga na partida.

A diretoria do Sobradinho promete registrar um Boletim de Ocorrência contra o homem do apito. A partida de volta será na próximo sábado (11/5), às 16h, em Várzea Grande. Quem vencer avança às quartas de final. Novo empate forçará disputa por pênaltis. A equipe sobrevivente enfrentará a Pinda Ferroviária ou o Vasco adiante. O time carioca venceu a primeira partida por 3 x 0 no último domingo (5/5).

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

