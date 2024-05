CBF adia 43 jogos dos times do RS devido às chuvas

O estádio Beira-Rio, do Internacional, foi um dos vários locais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul - (crédito: Anselmo Cunha / AFP)

Nesta terça-feira (7) a Confederação Brasileira de Futebol decidiu adiar os jogos de futebol das equipes gaúchas de todas as divisões, como mandantes e visitantes. A decisão vem a partir de um pedido do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, na última segunda-feira (6), por meio de uma carta ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Devido à instauração de estado de calamidade no Rio Grande do Sul, haverá uma paralisação de 20 dias de duração.



Fotos e vídeos panorâmicos que mostram a situação dos estádios e Centros de Treinamentos repercutiram e chocaram a internet no último fim de semana. Em uma das imagens, os campos da Arena Beira Rio e do Grêmio estão completamente alagados, sem visibilidade do gramado. No texto de Luciano Hocsman à entidade nacional, é citado que em Porto Alegre, além da situação dos campos, o aeroporto está debaixo d’água, bairros estão sem energia elétrica e 85% do abastecimento de água foi comprometido. As chuvas atingiram, até o momento, 390 dos 479 municípios do Rio Grande do Sul.

A decisão da CBF engloba 43 jogos, de nove diferentes torneios, entre 07 e 27 de maio, são eles: quatro da Copa do Brasil, oito da Série A masculina, oito da Série C masculina, seis da Série D masculina, quatro da Série A1 feminina, três da Série A2 feminina, um da Série A3 Feminino, quatro do Brasileirão Masculino Sub-20 e cinco do Brasileirão Feminino Sub-20. Além das competições nacionais, a FGF havia suspendido partidas das categorias de base e Gauchão Série A2.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima