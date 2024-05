Dortmund vence PSG mais uma vez e vai à final da Liga dos Campeões

A decisão da Liga dos Campeões da Europa marcada para acontecer no próximo dia 1º de junho, no lendário estádio de Wembley, na Inglaterra, conheceu o primeiro personagem da própria história. Nesta terça-feira (7/5), no Parque dos Príncipes, em Paris, o Borussia Dortmund viveu uma das grandes noites dos últimos anos. Com gol do experiente zagueiro Hummels, de 35 anos, venceu por 1 x 0 (2 x 0, no agregado) e selou a primeira classificação da equipe à decisão do torneio em 11 anos. O adversário na decisão será conhecido na próxima quarta-feira (8/5), data da outra semifinal entre Real Madrid x Bayern de Munique.

Para isso, porém, foi preciso sofrer. Apesar de registrar as melhores chances de gol durante os primeiros 45 minutos, não teve vida fácil para conter Mbappe & Cia. Com a velocidade do camisa sete e de Dembélé pelas beiradas, somadas às subidas dos laterais Nuno Mendes, pela esquerda, e Hakimi, pela direita, o PSG ia ao ataque empurrado pela própria torcida. Nas arquibancadas, os apoiadores faziam bonita festa, regrada por mosaico com as cores do time e múltiplos sinalizadores.

Dentro do campo, entretanto, pecava na efetividade, assim como no confronto de ida, na Alemanha. Das sete finalizações durante a primeira etapa, apenas duas foram em direção à meta. A ronda pela área aurinegra não surtia efeito.

Mesmo com as apostas nos contra-ataques, o Borussia não se mostrava desconfortável com a constante pressão exercida pelo lado adversário. Teve, inclusive, as melhores chances de gol, principalmente com o veloz ponta esquerda Karim Adeyemi.

O grande trunfo era o aspecto mental. Além de se defender muito bem, não agia como se estivesse nas cordas, desesperado pelo controle do combate. Era frio, consciente, e, com isso, foi premiado. Após recuo ruim de Marquinhos para Donnarumma, o time francês cedeu escanteio. Na batida, Brandt encontrou Hummels na área. O defensor, na frente do goleiro italiano, cabeceou no canto e ampliou a vantagem no placar agregado para a equipe de Dortmund.

Mesmo ainda mais agressivo, nada pôde fazer a equipe de Paris para impedir o ímpeto e a forte concentração do time visitante. As quatro bolas na trave - seis, se contabilizadas as duas no jogo de ida - registravam exatamente o cenário do confronto. Parecia que, não importasse o que fizessem, os parisienses não seriam capazes de alterar o um fim trágico para a partida.

O grande destaque negativo da equipe derrotada fica justamente com a estrela francesa, o atacante Kylian Mbappe. Além de ter somado apenas três finalizações em direção à meta, acabou anulado pela defesa alemã e pouco produziu para dar as rédeas do confronto ao próprio time. Com a saída do homem-gol já marcada para o próximo mês de julho, Mbappe viveu uma última noite de Champions com a camisa parisiense para esquecer.

Do lado vencedor, o autor do gol Hummels premia a equipe do Signal Iduna Park com uma decisão de coincidências. Além do próprio ter marcado presença na última vez em que a equipe esteve na decisão, poderá viver cenário muito semelhante ao da ocasião em questão. Em 2013, o aurinegro acabou com o vice-campeonato diante do arquirrival, Bayern de Munique. A final da vez, além de estar marcada para acontecer no mesmo estádio, poderá colocar frente a frente as mesmas equipes, a depender do vencedor do confronto entre Real Madrid e Bayern.

O jogo

Os primeiros 45 minutos do embate complementar entre franceses e alemães foram compostos por forte equilíbrio. Bem postado na defesa, o Borussia jogava pelo contra-ataque através dos velozes Adeyemi, pela esquerda, e Sancho, pela direita. O PSG, entretanto, se aproveitava do forte apoio da torcida nas arquibancadas e surgia como dono majoritário da posse de bola, com 62%, a altura dos 38 minutos.

Mesmo com volume de jogo, não sabia levar perigo ao gol adversário. Apesar de computar menos finalizações ao fim do primeiro tempo - quatro contra sete - levou para o vestiário a melhor chance do embate até o momento. Após contra-ataque pela esquerda, Adeyermi colocou Donnarumma para trabalhar em batida forte em direção ao gol. O arqueiro italiano fez rápida defesa para impedir a abertura do placar.

A segunda etapa trouxe um PSG com uma postura diferente. Mais agressivo, via o tempo passar e ia ao ataque com mais frequência. Rondando a área do adversário, girava a bola de um lado para o outro e somava chances de gol. Livre na frente da meta após desvio em cobrança de escanteio, Zaire-Emery esteve a centímetros de inaugurar o marcador, mas acertou a trave. Dois minutos depois, porém, um balde de água frio seria derrubado sobre a cabeça do time da casa.

Livre na área, o experiente zagueiro Hummels foi de encontro com a gorducha com um cabeceio. À queima roupa, não houve nada que Donnarumma pôde fazer para evitar o gol alemão em Paris. A partir daí, o time da casa incorporou o espírito ofensivo.

Ainda mais agressivo, insistia em subir pelos flancos na tentativa desesperado de se recuperar no placar. No entanto, nem a 'empurrância' serviu. Muito consciente, a equipe de Dortmund se segurou bem e fechou a eliminatória, temperada com a concretização da chance do segundo título europeu da própria história.

Ficha técnica:

Paris Saint-Germain 0 (0) x (2) 1 Borussia Dortmund - jogo de volta, semifinais da Uefa Champions League 2023/2024

Local: Parque dos Príncipes, Paris

Data: Sete de maio de 2024, terça-feira

Gol: Hummels (Borussia Dortmund)

Cartões amarelos: Sabitzer e Hummels (Borussia Dortmund); Dembélé, Hakimi e Dembélé (PSG)

Arbitragem: Daniele Orsato, Itália

PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Zaire-Emery (Kang In-Lee), Vitinha e Fabián Ruíz (Asensio); Dembélé, Gonçalo Ramos (Barcola) e Mbappe. Técnico: Luis Enrique

Borussia Dortmund

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Can, Sabitzer, Sancho (Sule), Brandt (Nmecha) e Adeyemi (Reus); Fullkrug. Técnico: Edin Terzic

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

