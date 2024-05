Paulinho Kobayashi será o técnico do Ferroviário-CE no restante de 2024

O treinador Paulinho Kobayashi está de volta ao Ferroviário-CE. Vice-campeão candango pelo SAF Capital em 2024, após derrota nos pênaltis frente ao Ceilândia, o treinador paulista voltará à área técnica do estádio Elzir Cabral, onde trabalhará pelo restante do ano. Conforme anúncio feito nesta quarta-feira (8/5), o comandante, porém, se reapresentará no Paranoá em novembro, para tocar as preparações do Coruja para a Série D, Copa do Brasil e Copa Verde.

Kobayashi voltará a fazer parte de um contexto onde viveu os grandes momentos da carreira como treinador. Além do título da quarta divisão nacional, conquistou o acesso à Série C de forma invicta, com direito a melhor campanha de um time na história da Série D. Em decorrência dos feitos em questão, acabou eleito como o treinador do ano de 2023 do futebol cearense.

Dono de começo de caminhada irregular na terceira prateleira do Brasileirão, o Ferroviário optou por desligar o treinador Maurício Copertino. Em três partidas disputadas no torneio nacional, o tricolor somou apenas um ponto. Após a goleada por 5 x 0 diante do São Bernardo, não resistiu.

O retorno de Kobayashi ao estado do Ceará passa por uma mudança de planos do próprio treinador. Segundo apuração feita pelo Correio, a intenção de Paulinho era se aproveitar do restante de ano sem calendário do Capital para descansar e visitar a família, em Santos. Apesar disso, um eventual convite para retornar ao Tubarão da Barra não estaria descartado. Com a chegada da proposta, portanto, a volta se tornou realidade.

Apesar disso, o retorno do dono da prancheta ao Estádio JK continua marcado para o próximo mês de novembro. Após o período de 'empréstimo', assim como colocou o próprio time candango nas redes sociais, Kobayashi voltará para retomar um trabalho de números positivos. Comandante da melhor campanha da história da equipe em Campeonatos Candangos, finalizou a edição de 2024 com 77% de aproveitamento, a melhor estatística do torneio. Ao todo, foram nove vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Além disso, registrou 31 gols pró e apenas sete contra. Os números renderam ao Capital as alcunhas de melhor ataque e defesa do campeonato local. A partir de novembro, o treinador tomará a frente da preparação para as primeiras participações do tricolor do Paranoá em torneios nacionais. O ano agitado, portanto, marcará um dos grandes capítulos da história do clube.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

