Flamengo em crise: torcida protesta na porta do Ninho do Urubu

Torcedores do Flamengo fazem protesto no Ninho do Urubu após derrota na Libertadores - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Clima tenso na manhã desta sexta-feira (10/5) na via de acesso ao Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do Flamengo em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Torcedores fazem um corredor no portão de acesso ao CT e protestam contra os jogadores cercando os veículos dos profissionais com palavras de ordem e xingamentos.

Protesto nesta manhã na chegada dos jogadores no Ninho do Urubu. Correio Braziliense pic.twitter.com/HtV7Q5vMbt — Marcelo Rubro Negro (@celo22_crf) May 10, 2024

Houve empurra-empurra entre torcedores e seguranças na passagem dos automóveis de Arrascaeta, Viña, De La Cruz e Everton Cebolinha com gritos de "fora Tite" e "vamos jogar nessa p...". Cebolinha foi o único que parou para conversar com os torcedores.

NICO DE LA CRUZ CHEGA AO CT NINHO DO URUBU NO MEIO DOS PROTESTOS, E TORCEDOR DIZ: “ESSE TEM MORAL”.



???? @coringasrn pic.twitter.com/U34BxQZ2Oe — Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) May 10, 2024

O pico da revolta é a derrota para o Palestino por 1 x 0 na última terça-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Dos sete representantes do país no torneio continental, o Flamengo é o único fora da zona de classificação para as oitavas de final e arrisca entrar em campo contra o Bolívar na próxima quarta, no Maracanã, em último lugar.

A tensão acontece dois dias depois de o elenco do Flamengo ser recebido sob protestos no desembarque do Aeroporto do Galeão depois da derrota pela Libertadores. O Flamengo enfrentará o Corinthians neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Além do corredor na porta do CT Presidente George Helal, os manifestantes esticaram faixas exigindo a saída do vice de futebol Marcos Braz e do presidente Rodolfo Landim.

?????? Bom dia o bicho já tá pegando no @Flamengo ??????????



O clima segue pesado no Ninho do Urubu. #Flamengo #Mengão #CRF?????????? pic.twitter.com/POhNND2qD3 — ???? Gilmar GTS21 (@gilmar_gts21crf) May 10, 2024