Maria Dias brilha e garante vitória do Real Brasília contra o Atlético

O Real Brasília venceu o Atlético-MG, por 3 x 1, neste sábado (11/5), no Estádio Defelê, na Vila Planalto, pela 10ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminina. Com a vitória, a equipe brasiliense chegou aos 13 pontos na tabela e retornou à disputa por uma vaga na próxima fase. No momento, as Leoas do Planalto está na oitava posição, dentro da zona classificatória. As adversárias, por outro lado, se firmaram ainda mais como lanternas do torneio nacional.

A equipe candanga quebrou a sequência de três partidas sem vitória e ainda protagonizou o melhor resultado no campeonato. As Leoas haviam ganhado apenas pelo placar de 1 x 0, contra o Avaí/Kindermann e São Paulo. Agora, elas somam nove gols na tabela, mas ainda tem o saldo de gols negativo: -1.

Em um jogo que parecia ter o Real Brasília como favorito, devido ao mando de campo e a situação das Vingadoras na tabela, começou bem distribuído para os dois lados e, mesmo como visitante, a equipe mineira conseguiu, de início, pressionou as mandantes. Em um primeiro tempo movimentado, a rede balançou três vezes.

O time da casa teve chance de abrir o placar logo aos oito minutos de jogo, com toque longo de Ju Oliveira para Maria Dias pela direita, que venceu a zaga rival, mas a goleira estava adiantada e não deixou a atacante finalizar. Aos 16 minutos, foi a vez das visitantes tentarem um gol. Amália recebeu a bola esticada e ficou sozinha com a Dida, mas a defensora conseguiu evitar espalmando para escanteio. A goleira das Leoas tem sido um destaque no elenco na temporada.

A equipe candanga abriu o placar aos 23 minutos, na categoria de Ju Oliveira. Luciana recebeu a bola cruzada quase na linha de fundo, recuperou e rolou para Pity, que deixou para a camisa 10 da equipe dar um toque de três dedos direto para dentro. As mineiras deixaram tudo igual no Defelê após uma cobrança de falta do lado esquerdo da área. Dida conseguiu defender primeiro, mas a bola sobrou para a Ju Pacheco empatar para as atleticanas.

Mas o alívio para o time mineiro durou pouco. Apenas 10 minutos após levar o empate, o Real Brasília se recuperou. Com um lançamento do meio do campo de Baião, Maria Dias estava posicionada na área adversária, chutou de primeira para encobrir a goleira e entrar no gol.

Vitória consolidada



No retorno do intervalo, com apenas dois minutos, a equipe candanga aumentou a vantagem. Maria Dias garantiu um golaço e o segundo dela na partida. Recebeu a bola rasteira de Ju Oliveira na lateral esquerda da grande área e chutou bonito para a redonda fazer uma curva e só parar nas redes. Aos 13 minutos, as Leoas quase marcaram o quarto. Mayara, no centro da área, recebeu da direita e, cara a cara com a goleira adversária, chutou por cima do travessão.

Perto do apito final, as Vingadoras não conseguiam mais criar e as jogadoras aparentavam cansaço em campo. Com isso, o Real Brasília teve mais uma grande chance de marcar mais uma vez. Uma das substituições da equipe da casa, Nene chegou sozinha na área e tirou a goleira do lance, mas a zagueira atleticana Rayane conseguiu a recuperação e evitou que a bola entrasse.

O próximo compromisso do Real Brasília é em São Paulo, no próximo sábado (18/5), contra o líder do campeonato, o Corinthians. Com duas rodadas seguidas fora de casa, a equipe candanga só volta a jogar em Brasília em 15 de junho, diante do Flamengo.

Ficha técnica

Real Brasília 3 x 1 Atlético-MG

Gols: Ju Oliveira, Ju Pacheco e Maria Dias (2x)

Cartão amarelo: Pity

Escalações

Real Brasília

Dida; Laine, Nayara, Luciana, Vivi Acosta; Baião (Andressa), Maiara (Nene), Petra (Isabela Melo); PIty (Natasha), Ju Oliveira (Gabi Huertas) e Maria Dias. Técnico: Dedê Ramos.

Atlético-MG

Thamirys; Karol Alves, Duda Batista (Magna), Amália, Ju Pacheco; Anny Marabá, Laura, Ariane (Jaqueline), Rayane; Ingrid e Stefany. Técnico: Bruno Proton.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

