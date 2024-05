Silvio Luiz volta a ser internado e está na UTI

Silvio Luiz durante transmissão do Campeonato Paulistão. — Foto: Reprodução/ R7 - (crédito: Reprodução/ R7)

O narrador esportivo Silvio Luiz voltou a ser internado no Hospital Oswaldo Cruz, no Centro de São Paulo. Ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde quarta-feira (8/5), segundo a assessoria do hospital informou ao portal G1.



Silvio Luiz tem 89 anos e o hospital não comunicou qual a causa da internação e o estado de saúde dele. Silvio tinha sido internado em 7 de abril, quando passou mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista de futebol entre Palmeiras e Santos. Ele fazia parte do time de transmissão on-line da TV Record.

Na ocasião, a família informou que ele estava consciente e internado sob observação e passando por exames. Ele recebeu alta em 2 de maio. O Correio tenta contato com o hospital.