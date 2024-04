Silvio Luiz passa mal em transmissão do Paulistão e é internado

O narrador de futebol Silvio Luiz, 89 anos, passou mal durante a transmissão do Campeonato Paulistão que teve partida entre Palmeiras e Santos no sábado (7/4). Luiz participava de uma transmissão on-line da Record ao lado dos humoristas Bola e Carioca quando um colega de bancada sinalizou para a produção que o narrador não estava bem.

Silvio precisou receber atendimento e foi retirado da narração por um agente do Corpo de Bombeiros. Ele apresentou dificuldade para falar ao longo da partida de futebol e deu entrada em um hospital de São Paulo para dar sequência ao atendimento.

A informação foi confirmada pelo hospital (que não foi identificado) ao g1. Segundo a família, ele está consciente e internado sob observação e passando por exames.

Em nota ao portal, a Record afirmou que "Silvio Luiz teve uma indisposição, durante a transmissão digital da final do Campeonato Paulista, no último domingo (07/04), e foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos da Record. O estado de saúde do narrador, de 89 anos, é considerado bom pelos médicos que o assistem".

