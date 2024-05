Ídolo insinua que jogadores do Manchester United estão simulando contusão

O Manchester United passa por uma campanha emblematicamente negativa. Afinal, atingiu a temporada com mais derrotas em sua história na Premier League, com 14. A gota d’água para o ex-atacante Wayne Rooney foi a derrota para o Arsenal por 1 a 0, no último domingo (12). O ídolo criticou os atuais atletas do elenco. Ele insinua que eles estão simulando contusões.

“Há alguns jogadores muito bons no elenco e seu desempenho está muito aquém. Você olha as lesões, e alguns deles, com certeza, poderiam jogar. Tem uma Eurocopa e uma final de Copa da Inglaterra chegando. É fácil para os jogadores ficarem um tempo fora e, então, voltar para a Euro. Vi isso eu mesmo, ao longo dos anos. Só acho que os jogadores que têm se lesionado não estão recebendo nenhum crédito no momento”, apontou Rooney.

Como citou o ex-jogador, o Manchester United, ainda tem uma decisão que pode amenizar a temporada ruim com um título. A final da Copa da Inglaterra em que enfrenta seu maior rival, o Manchester City, no dia 25 de maio.

Além disso, a Eurocopa ocorre entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. Para os sul-americanos do elenco, haverá, também, a disputa da Copa América, entre 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos.

A alegação de Rooney se baseia na lista de dez desfalques dos Diabos Vermelhos: Bruno Fernandes, Lindelöf, Lisandro Martínez, Maguire, Malacia, Martial, Mount, Rashford, Shaw e Varane. Grande parte deles deve disputar tanto a Copa América como a Eurocopa.

Temporada para esquecer do Manchester United

Atualmente, a equipe vermelha de Manchester ocupa a oitava colocação do Campeonato Inglês. Assim, se encontra fora da zona de classificação de competições europeias, fato que é um grande temor para o clube. Contudo, ainda há chances de inverter esta situação.

O United pode garantir a vaga continental através da Premier League, torneio pelo qual ainda enfrenta o Newcastle e o Brighton. Neste cenário, precisa ficar, pelo menos, na sétima colocação. Ou então basta ganhar a Copa da Inglaterra. Desse modo, iria à Liga Europa.

