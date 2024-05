CBF divulga áudio do VAR em possível pênalti para o Vasco: "Totalmente acidental"

Apesar do triunfo do Vasco sobre o Vitória, em São Januário, pelo Brasileirão, um lance incomodou a torcida do clube carioca. Assim, a CBF divulgou o áudio do VAR de um possível pênalti não marcado para o Cruz-Maltino. De acordo com a arbitragem, o lance foi “totalmente acidental”.

A jogada aconteceu logo aos nove minutos do primeiro tempo. Nela, Galdames tentou cabecear na área, porém Reynaldo, zagueiro do Leão da Barra, o atingiu. No mesmo momento, os atletas da equipe carioca pediram pênalti, entretanto o árbitro Raphael Claus mandou a jogada seguir e não assinalou qualquer irregularidade. Vale destacar que Rodrigo Ferreira do Amaral (FIFA/SP) comandou o VAR da partida.

“Tem o contato e recolhe. Toca e recolhe, ok? Não vejo como infração. Já passou muito, vamos seguir. Foi totalmente acidental, no contexto da disputa”, diz o áudio, que concordou com a decisão do árbitro de campo, sem a necessidade de revisão na tela.

Com a vitória, o Vasco deixou a zona de rebaixamento para trás e alcançou seis pontos em seis jogos disputados até aqui. Na próxima rodada, a equipe mede forças com o Flamengo, no sábado (18), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão.