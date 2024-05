Morre Silvio Luiz, narrador esportivo, aos 89 anos

Morreu nesta quinta-feira (16/5) o narrador esportivos Silvio Luiz, aos 89 anos. Ele estava em coma induzido no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde a última quarta-feira (8). O narrador tinha sofrido um derrame durante uma transmissão ao vivo no Youtube da Record da final do Campeonato Paulista de futebol entre Palmeiras e Santos.



Silvio Luiz é um dos narradores esportivos mais importantes do país e ficou conhecido por bordões como "pelas barbas do profeta". Pelas redes sociais, o humorista Carioca lamentou a morte do apresentador. Os dois dividiam bancada no programa no Youtube. "Nossa ultima foto, Descanse em paz meu ídolo, amigo, “pai”, companheiro de trabalho. Muito obrigado Senhor por ter colocado o @silvioluizbarbas na minha vida… Inacreditávelmente era um menino que o amava pela TV, virei amigo e colega de trabalho. Silvio te amarei pra sempre, pra sempre Vc é exemplo, quero ser como vc, trabalhar e fazer o q gosta até o final. Te amo Um Bjo pra Marcia, Ale, Andre e Teca…", disse.

Perdas para o esporte



Entre ontem e hoje o mundo do esporte perdeu três importantes jornalistas. Nesta quarta, morreu o Washington Rodrigues, o Apolinho, jornalista e ex-técnico do Flamengo. Ele tinha 87 anos e era considerado um dos maiores comunicadores da radiodifusão brasileira.

Já hoje, morreu o jornalista esportivo Antero Greco, aos 68 anos. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo, onde tratava um tumor cerebral, diagnosticado em junho de 2022.