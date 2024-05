Morre Antero Greco, comentarista esportivo, aos 68 anos em São Paulo

Morreu, nesta quinta-feira (16/5), o jornalista esportivo Antero Greco, aos 68 anos. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo, onde tratava um tumor cerebral, diagnosticado em junho de 2022. A informação foi confirmada pelo jornal Estado de S. Paulo.

Antero Greco era comentarista esportivo no SportsCenter, na ESPN. Ele também foi ex-editor do jornal Estado de S. Paulo.

Na última semana, o colega de bancada de Antero, Paulo Soares, prestou homenagem ao jornalista. “Amigos, infelizmente o meu grande amigo e de todos nós, Antero Greco, está em seus dias finais. Tumor cerebral. Lutou desde junho de 22, mas agora não há mais o que fazer. Está no Mirante da Beneficência Portuguesa. Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem. Família presente, apenas Cris, que vive em Paris, ainda não está. Chega na terça. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim, me despedir dele. Muito triste e difícil. Imaginávamos ainda voltar a bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend, seu cabeçudo, acorda!!!!”, disse Soares.

Saiba Mais Esportes Abel celebra classificação e elogia jovens do Palmeiras: ‘Normalizem isso’

Abel celebra classificação e elogia jovens do Palmeiras: ‘Normalizem isso’ Esportes Tite vê Flamengo consistente e no caminho certo

Tite vê Flamengo consistente e no caminho certo Esportes Pituca destaca imposição de ritmo do Santos na vitória sobre a Ponte

Pituca destaca imposição de ritmo do Santos na vitória sobre a Ponte Esportes Luiz Penido se emociona ao vivo com morte de Apolinho

Luiz Penido se emociona ao vivo com morte de Apolinho Esportes Sem Felipe Melo, Fluminense terá quarta dupla de zaga diferente na Libertadores

Sem Felipe Melo, Fluminense terá quarta dupla de zaga diferente na Libertadores Esportes São Paulo pode repetir feito expressivo de 2004 na Libertadores