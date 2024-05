Loja do Corinthians provoca Gabigol após foto vazada

Loja do Corinthians brincou com a imagem sobre Gabigol - (crédito: Foto: Divulgação/ShopTimão)

Em tempos de internet a qualquer momento vai aparecer a oportunidade de fazer um marketing digital. E o Corinthians aproveitou a foto de Gabriel Barbosa, Gabigol, com a camisa do Timão para uma divugação.

Afinal, a loja online oficial do Corinthians, ShopTimão divulgou a possibilidade de ter a camisa da agremiação personalizada, com o próprio nome. No entanto, foi neste momento que a criatividade apareceu.

“Todo mundo quer a nova camisa do Timão personalizada com o seu nome ????. Agora a personalização está disponível e você pode garantir a sua na ShopTimão”, postou. Na imagem, o destaque era para a camisa “Gabriel 10”.

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi flagrado conversando com amigos nesta quinta-feira (16), em casa. Até aí, nada demais. No entanto, há dois detalhes na foto: ele aparece com a camisa do Corinthians, e ao lado de um copo de cerveja, indicando que ele pode ter consumido álcool. A camisa que Gabigol usa, inclusive, foi lançada no último dia 2 de maio e é reserva para a temporada de 2024.

Horas após uma suposta foto de Gabigol com a camisa do Corinthians vazar, no entanto, o atacante do Flamengo se pronunciou. Em nota divulgada, a assessoria de imprensa do jogador afirma que a imagem não é verdadeira. O estafe do camisa 10, porém, não deixou claro se era uma montagem. Já a diretoria do Flamengo, após análise considera a foto verdadeira. Vale citar que, além de tudo, o Corinthians é patrocinado por uma bet rival a do Fla e o fornecedor de camisa do Timão pe a Nike, enquanto o Fla, Adidas.