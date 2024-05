Paraibana radicada no DF, Luana Lira é destaque do Troféu Brasil

Atleta olímpica em Tóquio-2020, Luana Lira foi campeã de três provas do Troféu Brasil de saltos ornamentais - (crédito: Satiro Sodré/Saltos Brasil)

O Troféu Brasil de Saltos Ornamentais terminou neste domingo (19/5), no Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB), com Luana Lira como principal nome da competição. A saltadora paraibana, de 28 anos, foi campeã de três provas (Trampolim 1m, Trampolim 3m Individual e Trampolim 3m Sincronizado) e superou o índice nelas todas para disputar o Campeonato Sul-americano de Esportes Aquáticos, que acontece entre 23 e 27 de setembro, em Cali, na Colômbia.

“Foi uma grande competição de vários atletas, em especial da Luana. Estamos falando de uma atleta experiente, com muita qualidade técnica, que mostra com esses resultados que está preparada para encarar mais um ciclo olímpico”, afirma o treinador Ricardo Moreira.

Além dela, outros quatro atletas se garantiram na primeira competição internacional do próximo ciclo olímpico: Ingrid Oliveira (Plataforma 10m), Anna Lúcia dos Santos (Trampolim 3m Sincronizado), Luís Felipe Moura (Trampolim 1m e Trampolim 3m Sincronizado) e Rafael Borges (Trampolim 3m Sincronizado).

No caso de Ingrid, essa foi a última competição da saltadora antes dos Jogos Olímpicos, pois em junho ela viaja com Isaac Souza para a Polônia, onde realiza mais um treinamento de campo visando a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A delegação brasileira para o Sul-americano deve aumentar. Porém, isso só deve ocorrer quando a CONSANAT, entidade que comanda os esportes aquáticos na América do Sul, divulgar o boletim oficial da competição e determinar quantos saltadores cada país poderá levar à Colômbia.

Tendo em vista que o Troféu Brasil é a única competição nacional do calendário prevista até a realização do Campeonato Sul-americano, em setembro, a Saltos Brasil definiu que esse evento serviria como seletiva e que os campeões das provas, desde que superassem o índice mínimo exigido, assegurariam vagas de forma nominal em Cali. Caso a CONSANAT, após publicação do boletim oficial, distribua outras vagas para o Brasil, novos atletas serão convocados.

*Com informações da Saltos Brasil

