Messi e Piqué são citados em tentativa de desvio de recursos na UEFA

Uma informação de caráter bombástico foi disseminada nesta semana e envolve duas figuras de impacto global no futebol. Mais precisamente, dois nomes com notória passagem pelo Barcelona, casos de Gerard Piqué e Lionel Messi.

O portal espanhol ‘The Objective‘ publicou o que seria uma mensagem de áudio enviada por Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), para Aleksander Ceferin, presidente da UEFA. Nesse sentido, o mandatário espanhol fala abertamente sobre uma compensação financeira que viria dos cofres da entidade europeia para alguns atletas que tiveram reduções salariais no cenário da pandemia de Covid-19.

Pedido nominal

Em meio a mensagem, os dois nomes, então, no Barcelona (Messi e Piqué) são falados de maneira clara e em dois momentos distintos. O tom utilizado por Rubiales, aliás, é de que ambos tinham ciência da movimentação e do caráter de sigilo que tal situação exigia, pois se trata de um desvio de recursos.

“Falei de novo com Messi e Piqué, você sabe que eles me conhecem muito bem, eu os conheço muito bem, Piqué é um grande amigo meu e eles estão confiando em nós. Eles estão contentes que a RFEF e a UEFA são as únicas instituições que pensam nos jogadores porque a FIFPro e o sindicato (dos atletas) estão em outra esfera. A única coisa que me disseram, por favor, é que ninguém tem que saber do que estamos falando. Porque, se as pessoas souberem que estamos falando do nosso dinheiro, todos vão querer nos matar. E eu disse: ‘Não se preocupe, é confidencial’. Somente eu, o presidente (da UEFA), Gerard Piqué e Leo Messi (que saberiam do acordo). E, claro, se chegarmos a um acordo e tivermos a possibilidade de usar esse dinheiro, creio que seria maravilhoso, presidente”, descreve Rubiales.

“Faremos o anúncio no momento adequado. Não agora, antes de terminar essa crise (da pandemia de Covid-19). Obviamente, eles são muito cuidadosos com essa situação de saberem que eles querem receber o dinheiro que perderam. Eles tem medo disso, querem que seja muito confidencial. E, se decidirmos fazê-lo, teremos que escolher o momento adequado”, acrescentou.

O que disseram as partes envolvidas

Até o presente momento, nenhum dos mencionados no áudio ou o ex-dirigente espanhol se pronunciaram sobre o tema.

