Revelação de academia do DF se destaca na categoria de base do Ceará

O DF pode estar prestes a empilhar mais uma joia na estante de revelações do futebol brasileiro. O zagueiro João Vitor Mól, de 16 anos, vem se destacando no sub-17 do Ceará e gerando olhares curiosos de times europeus. Formado pela Brasília Futebol Academia (BFA), mesma equipe responsável por revelar Endrick, de Palmeiras e Real Madrid, e Reinier, ex-Flamengo, o jovem candango está prestes a completar um ano no time nordestino após a passagem de dois anos no Sul do país.

Um dos responsáveis por despertar a vontade do garoto em ser jogador de futebol foi o pai, Thiago Mól, ex Gama, Brasiliense e Londrina (PR). João acompanhava o patriarca nos jogos e, da beira do gramado, desenvolveu uma paixão para seguir o mesmo trilho. A partir disso, aos 7 anos entrou na BFA, onde permaneceu até os 14 anos e começou a formação para alcançar o sonho de menino.

Em 2021, o esporte deu ao jovem uma oportunidade de sair da cidade natal para iniciar uma nova etapa do sonho. O Real SC, de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, integrou-o ao elenco com apenas 14 anos, e, segundo João, essa é a conquista da qual mais se orgulha. O brasiliense permaneceu na equipe da segunda divisão do Campeonato Gaúcho por dois anos, quando alguns olhares começaram a se voltar para ele.

O zagueiro contou que estava na escola quando recebeu a notícia do interesse do Ceará em agregá-lo ao elenco sub-17. “Estudava a noite e recebi a notícia lá mesmo, no colégio. Fiquei muito feliz. Estava trabalhando muito, treinando muito", contou João

Aos 16 anos, chamou a atenção de Magno Morais, na época responsável pela capacitação de novos atletas do time cearense,e juntou-se a equipe sub-17. Segundo o pai do menino, além da equipe atual, Palmeiras e São Paulo também mostraram interesse no filho. “Optamos pelo Ceará por entendermos que era um clube com uma projeção muito boa para ele”, explicou Thiago Mól.

O zagueiro ainda foi sondado por times portugueses como Sporting e Benfica. Por João ainda não ser menor de idade, a legislação do futebol proíbe a transferência internacional e, ainda segundo Thiago, os clubes europeus aguardam ele completar os 18 anos.

Em relação as metas que João torce para que o futuro o conceda, ele cita representar o Brasil. “Meu sonho, como de muitos outros, é jogar na Seleção. Poder vestir a camisa verde-amarela para poder falar, 'meu sonho foi realizado'. Seria uma conquista muito grande”, contou o jovem. O brasiliense tem como inspiração para a carreira a dedicação de Cristiano Ronaldo e, na posição em que atua, admira Sérgio Ramos.

Primeiros passos

A BFA é um centro de treinamento responsável por revelar grandes nomes e o proprietário, Écio Antunes, é atualmente um dos melhores olheiros no país na descoberta de grandes craques. Em 2017, João era parceiro de time de Endrick, joia brasiliense que está perto de estrear no Real Madrid. Treinou em cinco categorias na academia, desde o sub-9 até

"Fui campeão com o BFA em praticamente todas as competições em Brasília. Além de ter muitas oportunidades por jogar em duas categorias ao mesmo tempo", contou João. Com 13 anos ele atuava na equipe sub-15 e sub-17, no BFA. No ano seguinte, quando foi para o Rio Grande do Sul, subiu logo para a sub-20 e aos 15 anos atuava no profissional do Real SC.

