Atlético perde para o Sport, mas avança na Copa do Brasil

O Sport começou melhor. Logo aos oito, Romarinho arrancou bem e tocou para Filipinho, que finalizou. No entanto, Battaglia tirou para o Atlético-MG. No minuto seguinte, Barletta cabeceou por cima do gol. O atacante, inclusive, apareceu novamente aos 13, quando abriu o placar em lindo chute de fora da área. Aos 25, o autor do gol apareceu novamente, afinal, tocou bem para Pedro Lima, que chutou para fora.

O Atlético respondeu. Em rara jogada trabalhada no primeiro tempo, Igor Gomes acionou Gustavo Scarpa, que chutou de fora da área e fez até alguns jogadores e torcedores acharem que a bola entrou. No entanto, o primeiro tempo era realmente do Leão, que teve outras boas jogadas, quase sempre com Barletta criando ou finalizando.

A equipe mineira voltou do intervalo com duas mexidas, mas ainda com o esquema de três zagueiros. O Sport até começou melhor, mas foi o Atlético quem marcou. Paulinho tabelou com Alan Franco e fez uma pintura de fora da área, reforçando porque é o principal jogador do Galo em 2024. No entanto, o VAR interveio, indicando falta de Vargas no origem do lance. O juiz anulou o tento, e o chileno recebeu amarelo.

O Sport respondeu com boas jogadas de Gustavo Coutinho e Felipe. Na finalização do volante, inclusive, a bola foi salva por Vargas quase em cima da linha. O Atlético, por sua vez, respondeu com chutes fortes de Guilherme Arana, mas ambos para fora. Na etapa final, os pernambucanos apertaram mais do que nunca, deixando os atleticanos angustiados. Mas o Galo conseguiu se segurar e se assegurar nas oitavas de final.