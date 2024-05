Ludmilla na zaga, Belo na meiuca… Veja as escalações do ‘Futebol Solidário’ no Maracanã

Ludmilla e Belo estarão entre as equipes do Futebol Solidário - (crédito: Foto: Reprodução e Divulgação)

O evento “Futebol Solidário”, um grande encontro envolvendo figuras do esporte e celebridades no lendário Maracanã, com o intuito de arrecadar fundos para auxiliar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, está marcado para o próximo domingo, dia 26. E as escalações com famosos, jogadores e ex-jogadores foram divulgadas pela Globo.

A mistura é intrigante, digamos assim. No time “União”, por exemplo, a cantora Ludmilla fará dupla de zaga com Juan, ex-Flamengo e Seleção Brasileira. Já o cantor Belo jogará na meiuca ao lado de Diego Ribas (ex-Flamengo e Santos) e Djalminha (ex-Palmeiras e Flamengo).

No time “Esperança”, o cantor Thiaguinho fará meio-campo com Vampeta (ídolo do Corinthians) e D’alessandro (ídolo do Internacional). No ataque, Wesley Safadão jogará ao lado de Nenê (Juventude) e do ex-jogador e comentarista Roger Flores.

Veja as escalações do Futebol Solidário

Time Esperança:

Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Lucy Ramos, Junior, Vampeta, Thiaguinho, D’Alessandro, Roger Flores, Nenê e Wesley Safadão. Técnico: Dorival Júnior.

Reservas: Bárbara (goleira), Formiga, Ramon Motta, Ricardinho, Dodô, Denilson, Amaral, Renato Góes, Diego Souza, Natanzinho, Sergio Guizé, Thiago Martins, Marco Luque, Poze do Rodo, Giovana Cordeiro, Juan Paiva e Bebeto

Time União

Carlos Germano, Ludmila, Fred Bruno, Juan, Tamires, Belo, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic, Ronaldinho e José Loreto. Técnico: Mano Menezes.

Reservas: Erika, Filipe Luís, Alex Meschini, Kleberson, Elano, Marcello Mello, MC Daniel, Matheus Fernandes, L7nnon, Dilsinho, Edilson Capetinha, Gabriel O Pensador, Xamã e Edilson. Ingressos As vendas para assistir ao “Futebol Solidário” já estão abertas. Os ingressos custam R$ 80 ou 60 reais (inteira), com meia-entrada a R$ 40 ou 30 reais, a depender do setor. Aliás, para garantir lugar no jogo basta acessar: futebolsolidario.eleventickets.com. O valor da venda dos ingressos da partida, no Maracanã, será doado para a CUFA. Onde assistir? Na TV Globo, o Domingão com Luciano Huck transmitirá um pré-jogo de 50 minutos, direto do estádio. Na sequência, o Brasil todo vai ver a partida entre craques e artistas que amam o futebol, com a narração de Luis Roberto. Mas não é só isso. No sportv, que contará com pré-jogo estendido de duas horas, Gustavo Villani terá a missão de levar as emoções.