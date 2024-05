Série D: Brasiliense vence União Rondonópolis por 2 x 1

Nem mesmo o forte calor em Taguatinga na tarde deste domingo (26/5) foi capaz de impedir o Brasiliense de vencer a terceira na Série D e assumir a segunda colocação do grupo A5. No Estádio Serejão, com 30ºC registrados, o time amarelo venceu o União Rondonópolis-MT por 2 x 1, com gols de Gabriel Pedra e Aldo, e colou no líder Anápolis.

O time goiano, apesar de ter a mesma pontuação (10), supera o Jacaré em saldo de gols. O torcedor presente no estádio localizado na região norte de Taguatinga presenciou um embate equilibrado entre candangos e mato-grossenses. Enquanto a festa rolava nas arquibancadas, com a torcida organizada do Jacaré empenhada em apoiar o time mandante, as equipes propunham um embate equilibrado dentro das quatro linhas.

Com poucas jogadas conhecedoras das respectivas conclusões, muitas dividas de bola aconteciam na área central do gramado e, portanto, poucos lances de perigo. Em decorrência do pouco volume ofensivo, ambos os lados apostavam nos cruzamentos e finalizações de longa distância para chegar mais perto do sucesso. O travessão, porém, com uma aparição de cada lado, se apresentava como outro vilão do encontro entre bola e rede.

O cenário mudou após contra-ataque puxado pelo atacante Gui Mendes. Do lado esquerdo, o ex-Gama encontrou Tobinha, do lado oposto do ataque, que adentrou livremente a área e adversário e rolou para Gabriel Pedra abrir o placar. A partir daí, no entanto, a equipe mandante relaxou.

Sem a mesma intensidade, não se mostrava capaz de aproveitar as chances criadas no ataque e pecava com a desorganização defensiva, fator que a havia premiado justamente no tento marcado. Depois de momento de desatenção na intermediária, Thomás recebeu de Deivisson Pikachu, livre de marcação. Depois de dominar a gorducha, bateu forte de fora da área no canto de Coradin para empatar o jogo.

A emoção, no entanto, ainda estaria por vir. Após falta sofrida por João Santos, o próprio atacante acertou, mais uma vez, o travessão. No rebote, porém, o volante Aldo apareceu livre para cabecear em direção ao gol e decretar a vitória amarela.



Dono de 10 pontos, o jacaré chega a dois gols de saldo. O líder Anápolis tem cinco. Com os três conquistados após o triunfo da vez, ultrapassa o terceiro colocado, Iporá. O também equipe goiana possui oito pontos. Bem direcionado à classificação através de aproveitamento positivo de três vitórias, um empate e uma derrota, o Brasiliense terá como próximo desafio o Capital-TO, em Palmas, no próximo sábado (1/6). Já o União Rondonópolis, receberá o Crac, no Mato Grosso.

O jogo

O jogo Debaixo de forte calor, Brasiliense e União Rondonópolis propunham um embate, no próprio princípio, sonolento. Autoras de diversas ações pouco verticais, as equipes pouco eram capazes de vencer os duelos entre si, principalmente no meio de campo e nas respectivas intermediárias, para somar chances concretas.

A maioria delas, porém, sem tanto perigo, vinham através de cruzamentos. Durante os primeiros 20 minutos, o Jacaré, pouco agressivo, sofria certo perigo com bolas alçadas na própria área. Do lado direito do ataque, Padu, com um cabeceio, obrigou Coradin a trabalhar. O Brasiliense, entretanto, crescia no jogo através de um aumento de intensidade na pressão ofensiva.

Após roubada de bola de Bonilha, Gabriel Pedra recebeu do meia na intermediária e acertou a quina do travessão, logo depois de defesa de Elias no alto. O União, contudo, respondia no ataque. Mais uma vez do lado direito ofensivo, Anderson Canhoto aproveitou rebote advindo de cruzamento de Fabinho e foi outro a carimbar o travessão, em batida de muita curva, de fora da área. A moeda amarela, então, finalmente caiu do lado certo.

Agudo e perseverante, Gui Mendes venceu dois marcadores adversários e encontrou, de três dedos, Tobinha no outro extremo do ataque. De dentro da área, o ponta direita apenas cruzou para Gabriel Pedra, sozinho, completar para o gol e abrir o placar. A falta de desatenção na defesa, entretanto, penalizou a equipe candanga. Depois de momento de desatenção entre PH e Igor Morais, Deivisson Pikachu tomou a posse da bola e rolou para Thomás.

O camisa oito, então, acertou um chute forte, de longa distância, e empatou a partida. Mesmo com esforço de Coradin ao se esticar para alcançar o canto esquerdo, nada pôde fazer para evitar o momento negativo. Afoito, o Brasiliense até teve chances de perigo, com João Santos e Batista, mas não mostrava capacidade alterar o curso do jogo. Foi então que, após falta sofrida por João Santos, o próprio atacante acertou a travessão do goleiro adversário. Aldo, no rebote, porém, venceu a marcação na velocidade e decretou a vitória amarela.



Ficha técnica:

Brasiliense 2 x 1 União Rondonópolis - 5ª rodada, Série D

Local: Estádio Serejão

Gols: Gabriel Pedra e Aldo (Brasiliense); Thomás (União Rondonópolis)

Cartões amarelos: Marcão, Thomás (União Rondonópolis); Nenê Bonilha, Gui Mendes e Luiz Carlos Winck (Brasiliense)

Arbitragem: Marcos Felipe Machado (ES)

Público: 175

Renda: R$ 1.175

Brasiliense

Wagner Coradin; Caetano (Kersul), Gustavo Henrique, Igor morais e PH; Aldo, Gabriel Galhardo e Nenê Bonilha (João Santos); Gui Mendes, Gabriel Pedra (M.Batista) e Tobinha (Joãozinho); Técnico: Luiz Carlos Winck

União Rondonópolis

Elias; Índio (Willian Barão), Lucão, Marcão, Fabinho, Thomás, Thiago Primão, Brener, Devisson Pikachu, Anderson Cahoto e Padu (Yan Maranhão). Técnico: Luciano Dias

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima