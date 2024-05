Mavericks derrotam Timberwolves e se aproximam das finais da NBA

Sob o comando de Luka Doncic e Kyrie Irving, o Dallas Mavericks fez valer o mando de quadra e abriu uma vantagem de três a zero, na noite do último domingo (26/5), ao superar o Minnesota Timberwolves por 116 a 107, nesta série de playoffs das finais da Conferência Oeste. O saldo da boa campanha é que a franquia está a um triunfo da decisão da NBA. As duas equipes voltam a se encontrar nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), e o palco do encontro mais uma vez vai ser a casa do Dallas.

Já os Wolves precisam vencer para tentar provocar o jogo 5. Em uma partida equilibrada, onde os Mavericks comandaram grande parte do placar, Luka Doncic e Kyrie Irving fizeram a diferença: cada um anotou 33 pontos. Ao final do encontro, o pivô esloveno deu o tom do que representou o resultado. "Atuamos com muita confiança e conseguimos a vitória. Essa partida foi muito intensa e no final, o time mostrou equilíbrio e eficiência.

Agora temos de ir com tudo para o jogo 4", comentou um eufórico Doncic. Diante de um adversário sob pressão por entrar em quadra com uma desvantagem de 2 a 0 na série, o pivô esloveno se encarregou de colocar a sua equipe à frente já no primeiro quarto. Com uma atuação bastante regular, a franquia manteve o ritmo e encerrou o primeiro tempo com uma vantagem de oito pontos no marcador (60 a 52).

A emoção, contudo, se apresentou na volta do intervalo. Foi quando Anthony Edwards entrou definitivamente no duelo. Com o auxílio de Jaden McDaniels na marcação, o Minnesota Timberwolves reagiu e igualou a disputa em 77 pontos faltando pouco mais de três minutos para o fim do terceiro quarto. Os visitantes, inclusive, conseguiram a virada, mas o placar de 87 a 87 levou os dois rivais em igualdade de condições para a última parte do confronto.

E foram os cinco minutos finais que determinaram o triunfo do Dallas. Os Wolves falharam seguidamente nos arremessos e contaram com uma precisão cirúrgica de Doncic e Irving. No final, Daniel Gafford terminou como símbolo do triunfo. Após um toco decisivo na linha de defesa, ele completou uma ponte aérea após assistência de Doncic para sacramentar a terceira vitória em três duelos na série.

"Eles tentaram dobrar a marcação em mim o tempo todo, mas tivemos um nível de atuação muito bom. A mentalidade tem de ser a mesma", afirmou Luka Doncic, que pretende levar os Mavs a repetir o feito de 2011, quando a equipe conquistou seu único título na NBA.

Destaque do Minnesota, Anthony Edwards, que assinalou 26 pontos, tentou buscar motivação para manter a esperança de reação. "Não podemos ser nada além de positivos neste momento. Não podemos ser negativos. É tentar conseguir uma vitória de cada vez", disse. No entanto, mais do que reagir, os Wolves vão precisar construir um feito épico. Nenhum time na história dos playoffs da NBA se recuperou de uma derrota por 3 a 0.

Confira o resultado da noite do último domingo:

Dallas Mavericks 116 x 107 Minnesota Timberwolves

Acompanhe o jogo desta segunda:

Indiana Pacers x Boston Celtics