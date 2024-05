Atlético de Madrid anuncia volta de escudo antigo

O Atlético de Madrid anunciou, nesta segunda-feira (27), a volta de seu antigo escudo, que havia sido substituído na temporada 2017/18 por uma versão mais moderna. O clube madrilenho se baseou em diversos depoimentos feitos por torcedores que estavam insatisfeitos com o símbolo em uso nos últimos anos.

A oficialização da mudança se deu por meio de um vídeo nas redes sociais do clube. No fim dele, a mensagem: “Às vezes, o coração tem razões que o marketing não entende”.

Em 2023, o Atlético de Madrid fez uma votação com os sócios-torcedores, que escolheram em maioria pela volta do tradicional escudo. Dos associados, 56% participaram, sendo 88% dos votantes favoráveis à mudança.

O “novo velho” distintivo voltará a constar no estádio do clube, no site oficial, nas redes sociais e em todos os produtos licenciados, além do uniforme. Já a “aposentadoria” do escudo atual o fará entrar para a galeria histórica do Atlético.

