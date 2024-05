Idoso caminha 8 km após ser deixado na estrada e é resgatado pela PRF

Um homem de 62 anos foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal de Goiás na BR-060, perto do município de Guapó, após ser deixado para trás por um ônibus de passageiros. O idoso que saiu da cidade de Sorriso (MT) e seguia para Brasília, onde trabalha em uma igreja, desembarcou em um ponto de parada no distrito de Posselândia, para ir ao banheiro, em função de um desarranjo intestinal.

Segundo relato do motorista do ônibus à PRF, após uma parada do ônibus, o idoso se dirigiu a um matagal e não retornou. O motorista parou em um posto da polícia rodoviária e informou sobre o desaparecimento do idoso.

Ao realizar as buscas, os agentes da PRF localizaram o idoso andando pela rodovia com um cajado e visivelmente debilitado. Ele disse aos policiais que estava clamando a Deus por um resgate. O idoso foi atendido e colocado em um ônibus com destino à Brasília para concluir a viagem.

Após receber cuidados, o idoso foi colocado em um ônibus da mesma linha, continuando sua viagem em direção a Brasília, seu destino final.