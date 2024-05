Satélites registram mancha de sedimentos das cheias do RS chegando ao oceano

Pesquisadores registram sedimentos provenientes das chuvas no Rio Grande do Sul chegando ao Oceano Atlântico - (crédito: Divulgação/Lods/Furg)

Imagens capturadas por um satélite no domingo (26/5) mostram que uma mancha dos sedimentos provenientes das enchentes no Rio Grande do Sul começaram a desaguar no Oceano Atlântico, por meio da ponta ao sul da Lagoa dos Patos.

O registro foi feito pelo Laboratório de Oceanografia Dinâmica e por satélites da Universidade Federal do Rio Grande (Lods/Furg). Há uma semana, os pesquisadores já haviam documentado os sedimentos se movimentando do Rio Guaíba em direção a Lagoa dos Patos.

A mancha teria chegado ao mar na última quinta (23/5), mas o excesso de nuvens no céu, naquela região, impediu que as imagens fossem feitas. Nas fotos divulgadas, é feita a comparação da área com o dia 25 de abril, pouco antes do começo das chuvas.

Os sedimentos nas imagens são compostos de partículas de terra, argila e areia na superfície da água que estão sendo carregadas pela correnteza. Além disso, os pesquisadores não descartam que água poderia estar levando esgoto e resíduos.

