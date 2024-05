Prefeito do Rio usa camisa do Vasco em jantar com presidente do Flamengo

Prefeito do Rio arrancou risadas ao mostrar camisa do Vasco - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil Gilvan de Souza/Flamengo)

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes aproveitou para brincar com dirigentes do Flamengo, entre eles Rodolfo Landim, presidente do clube, durante jantar realizado nesta segunda-feira para tratar da construção de um estádio para o clube na região do gasômetro.

No vídeo, o político se levanta da mesa e abre uma camisa social mostrando que vestia por baixo uma blusa preta com a cruz de malta. Aliás, o caso aconteceu no momento em que os presentes cantavam o hino do Flamengo (veja o vídeo no fim da matéria).

Prefeito do Rio faz promessa

Durante a reunião, em um restaurante na Barra da Tijuca, o prefeito Eduardo Paes fez uma promessa importante ao Flamengo. O político espera que a Caixa venda o terreno ao clube, mas se isso não acontecer, a Prefeitura pode desapropriar o local.

“Independentemente do que a Caixa fizer, e eu coloquei isso na mesa hoje, claro que isso vai depender de algumas negociações nossas, se a Caixa não quiser vender, se trata de um terreno privado. E se tem um poder autoritário no Brasil que pertence ao governo, ao chefe de executivo, a tal da desapropriação – disse Eduardo Paes, que completou:

“Eu acho que tem toda boa vontade do presidente da Caixa, que esteve aqui pessoalmente essa semana, veio negociar com toda boa vontade. Mas eu estou dando um recado aqui para a Caixa. Eles dispõem e detêm o potencial construtivo de toda aquela região. Ao dispor de todo o potencial construtivo daquela região, quando vem um equipamento, o estádio do Flamengo, com tudo que tem entorno, valoriza”, afirmou.

Uma publicação partilhada por Eduardo Paes (@eduardopaes)