PSG prepara oferta de 100 milhões de euros para substituto de Mbappé

O PSG está perto de chegar a um acordo pela contratação de um substituto para Kylian Mbappé. Trata-se de Khvicha Kvaratskhelia, a estrela georgiana do Napoli. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o PSG prepara uma oferta de 100 milhões de euros (cerca de R$ 560 milhões) pelo jogador que tem contrato até 2027, mas o clube napolitano quer renovar com ele.

Apesar do desejo do Napoli de manter um de seus principais jogadores, o meia-atacante é uma prioridade para o PSG após a saída de Mbappé e o clube francês não pretende medir esforços para a contratação. Segundo a ‘RMC Sports’, já houve conversas entre o Paris Saint-Germain e o staff do jogador, que estaria disposto a assinar com os parisienses.

Além disso, Mamuka Jugelim, empresário do jogador, também comentou sobre o interesse do PSG durante entrevista à versão georgiana do jornal ‘Gazzetta dello Sport’. Ao mesmo tempo, o agente negou rumores de propostas vindas de times da Arábia Saudita.

“O interesse da Arábia Saudita em Kvaratskhelia não é verdadeiro. Há interesse e uma oferta do PSG pelo jogador, mas tudo depende da decisão do Napoli e do seu presidente”, explicou o empresário.

Destaque do Napoli nas últimas duas temporadas, Kvaratskhelia marcou 25 gols e deu 21 assistências em 88 partidas. Na Itália, ele foi campeão nacional e eleito o craque do Italiano na temporada 2022/23.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.