Avião com time espanhol sofre pane no ar: ‘Achei que íamos morrer’

Um clube espanhol enfrentou grave situação de emergência quando seu avião precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Sevilha devido a uma falha mecânica. Além disso, o caso gerou pânico entre os passageiros.

Aliás, a equipe estava em viagem para El Salvador quando o Boeing 767 apresentou problemas, mas a excursão acabou cancelada. Isso porque o clube alegou falta de segurança oferecida pela empresa Euro Atlantics, que já havia atrasado o voo sem explicação.

– A expedição teve que fazer um pouso de emergência há poucos minutos no aeroporto de Sevilha, após uma falha mecânica no avião com destino a El Salvador. Dadas as circunstâncias e a impossibilidade de encontrar uma solução por parte da companhia aérea, a viagem para El Salvador foi cancelada – postou o clube.

+ Veja as principais notícias extracampo do Jogada 10!

Avião com problemas

O caso aconteceu com o Cádiz, clube rebaixado na La Liga nesta temporada. Cerca de dez minutos após a decolagem, um dos motores falhou e o piloto anunciou a necessidade de um pouso de emergência.

“Pensamos que íamos morrer… Tudo já passou pela nossa cabeça. Notamos uma leve explosão e os trabalhadores ficaram um pouco nervosos porque houve um problema com o motor. Nos disseram que tínhamos que descer rapidamente. Felizmente estamos todos bem” disse o meio-campista Álex Fernández, do Cádiz.

???? “Se nos ha PASADO de TODO por la CABEZA, PENSÁBAMOS que MORÍAMOS”. Álex Fernández, jugador del Cádiz, cuenta cómo han vivido el incidente con el avión que les llevaba a El Salvador. pic.twitter.com/BE1Fv9Yjk5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2024

Uma página no “X”, antigo Twitter, compartilhou o relatório dos controladores de voo do aeroporto de Sevilla que especifica o que aconteceu no momento do incidente.

“A tripulação do voo que sai de Jerez para a América Central, na frequência do centro de controle Enaire em Sevilha , nos informa que tem um problema técnico a bordo e que precisa desviar para o aeroporto Sevilha em caso de emergência. Para priorizar sua operação, instruímos outros 3 voos a aguardar. Após realizar verificações e descer enquanto espera, posicionando-o para aproximação direta à pista 27. Posteriormente, pousa sem incidentes e libera a pista. Terminada a emergência, posicionamos o restante dos voos para aproximação. Agradecemos ao resto das tripulações pela colaboração”.

La tripulación del vuelo saliendo de #Jerez con destino centroamérica, en frecuencia del centro de control de Enaire en #Sevilla, nos indica que tienen un problema técnico a bordo y que necesitan desviarse al aeropuerto #Sevilla en emergencia.

Para priorizar su operación… pic.twitter.com/cnNrgU0tda — ????Controladores Aéreos ???????? (@controladores) May 27, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .