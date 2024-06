Maratona do Rio: Queniano Josphat Kiprotich bate recorde nos 42k

A 22ª edição da Maratona do Rio, o maior Festival de Corridas da América Latina, chegou ao fim neste domingo (2/6) na capital fluminense com provas de alto nível nos 42 quilômetros, com direito à quebra de recorde entre os homens. O queniano Josphat Kiprotich conquistou o bicampeonato, com o tempo de 2h12min35s, batendo a própria marca de 2023 (2h13min29s).

"Estou muito feliz por vencer e bater o recorde da maratona. Eu me preparei bem nos últimos três meses e tentei puxar o ritmo o mais forte possível", disse o vencedor, que cruzou quase três minutos à frente do compatriota Zablon Chumba, que chegou a liderar parte do percurso.

O melhor brasileiro na prova foi Ederson Vilela Pereira, que terminou em quarto. "Foi uma prova de alto nível. Fiz a primeira metade de forma conservadora para vir buscando na segunda parte. Fui feliz na tática. É minha primeira vez na Maratona do Rio e ser o melhor brasileiro é um presente antecipado de aniversário. Completo 34 anos dia 6 agora", comemorou o paulista de Caçapava.

Entre as mulheres, uma disputa equilibrada entre as três primeiras colocadas, que se revezaram na liderança e chegaram separadas por apenas 20 segundos. A etíope Betelhem Moges venceu em sua primeira participação na Maratona do Rio. "Estou contente com o meu desempenho, porque estou vindo de um longo período de contusão. Quero voltar ano que vem para buscar o bicampeonato", falou, sorridente, a vencedora.

Amanda Aparecida de Oliveira chegou em segundo, apenas seis segundos atrás da primeira colocada. "Cumpri a meta de fazer abaixo de 2h40min e fiquei feliz de superar atletas mais experientes que eu. Corri o tempo todo na sexta, sétima posição para buscar o pódio no fim. Só posso agradecer a todo mundo pela força e à Maratona pela organização", elogiou a mineira de Mercês de 27 anos, a atleta mais jovem do pódio.

10k tem feito inédito e participação de famosos

Na segunda prova do dia, um feito inédito: aproveitando que agora as provas de 5k e 10k acontecem em dias diferentes, o brasileiro Fábio Jesus Correia, que já havia vencido a distância menor na quinta, venceu também neste domingo, superando Moses Kibet, de Uganda, com uma boa vantagem de 20 segundos. "É meu terceiro ano aqui e sou bicampeão dos 5k e dos 10k. Infelizmente, o recorde não veio hoje, mas o importante é ser campeão e estou muito feliz com os meus resultados recentes", vibrou o baiano de Monte Santo de 25 anos.

No feminino, a colombiana-brasileira Laura Manuela Espinosa Morales venceu e bateu o recorde da prova com 35min. A marca anterior de 2023 era dela mesma: 35min20s. "Muito feliz por vencer pela segunda vez e com recorde de novo. Ano que vem, estou pensando em correr a meia-maratona", revelou a atleta de 25 anos, que escolheu Xerém(RJ) para morar há três anos. Uma das provas mais democráticas, os 10k contaram com participantes ilustres, como o apresentador do jornal Hora 1 da TV Globo, Roberto Kovalick; o ex-jogador Diego Ribas; e a bicampeã olímpica de vôlei, Fabi.

Confira o resultado dos 42k

Masculino:

1º) Josphat Kiprotich (QUE): 02:12:35

2º) Zablon Chumba (QUE): 02:15:19

3°) Mersimoy Niguse Alem (QUE): 02:15:23

4°) Ederson Vilela Pereira (BRA): 02:16:26

5º) Antônio Marco Pereira de Araújo (BRA): 02:19:18

Feminino:

1º) Betelhem Moges (ETI): 02:39:53

2º) Amanda Aparecida de Oliveira (BRA): 02:39:59

3º) Andreia Aparecida Hessel (BRA): 02:40:13

4º) Rejane Ester Bispo da Silva (BRA): 02:41:24

5º) Tsehay Maru (ETI): 02:43:46

Confira o resultado dos 10k:

Masculino:

1º) Fábio Jesus Correia (BRA): 00:30:10

2º) Moses Kibet (UGA): 00:30:30

3º) Vinícius Carvalho (BRA): 00:30:51

4º) André Albieri de Santana (BRA): 00:31:10

5º) Juliano de Araújo (BRA): 00:31:29

Feminino:

1ª) Laura Manuela Espinosa Morales (COL): 00:35:00

2ª) Jenifer Nascimento (BRA): 00:35:07

3ª) Mirlene da Silva dos Santos (BRA): 00:35:55

4ª) Larissa Marcelle Moreira Quintão (BRA): 00:36:09

5ª) Glauciele de Oliveira de Souza (BRA): 00:36:31