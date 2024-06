Maratona do Rio: atletas do Quênia vencem os 21km no masculino e feminino

Prova de 21 quilômetros da Maratona do Rio contou com mais de 19 mil participantes. - (crédito: Divulgação/Thiago Diz )

Os atletas do Quênia saíram com as medalhas de ouro na prova de 21 quilômetros da Maratona do Rio, realizada no sábado (1º/6), na capital fluminense. Cerca de 19,5 mil pessoas participaram da prova, marcada pelo clima ameno e uma vista deslumbrante da Cidade Maravilhosa.

Na prova feminina a vitória foi da queniana Nelly Jepchumba, que completou em 1h10min08s. Ela tornou-se bicampeã da prova e bateu o tempo conquistado no ano passado, quando completou a etapa em 1h11min46s. “Estou me sentindo muito bem e feliz. A prova foi boa, é minha segunda vez aqui e agradeço a Deus por me dar saúde e me ajudar a vencer pela de novo”, comemorou, sorridente, a campeã, de 29 anos.

O segundo lugar ficou com uma xará dela. A queniana Nelly Jeptoo chegou apenas dois segundos depois da primeira colocada. A melhor brasileira foi Jéssica Soares, que completou o pódio em quinto lugar. “Essa prova está no meu coração, porque a minha primeira meia foi aqui. Sempre cheguei no pelotão da frente e esse ano mais uma vez, numa prova fortíssima”, elogiou a mineira de 30 anos, natural de Ubá.

A queniana Nelly Jepchumba venceu a prova feminina. (foto: Divulgação/Duda Bairros)

Prova masculina

A vitória no masculino ficou com o queniano Abera Mamo, de 21 anos. Ele completou a prova em 1h02min02s, acima do recorde da prova, que é de 2022 do brasileiro Daniel Nascimento (1h01min03).

Mamo completou a prova cinco segundos à frente do compatriota Justus Kipkogei Kangogo. O melhor brasileiro foi o capixaba Alequessandro Paula da Silva, que cruzou em quarto. “Estou muito feliz de ser o melhor brasileiro. Agradeço à organização pela ótima prova e por essa oportunidade de estar aqui. Participei duas vezes, chegando em sexto e sétimo, e finalmente esse ano consegui o pódio”, vibrou o atleta de 36 anos.

O queniano Abera Mamo, de 21 anos, venceu a prova masculina. (foto: Divulgação/Duda Bairros )

Neste domingo (2/6), ocorrem as provas de 10km e 42km.

Confira como ficaram os pódios:

Masculino:

1º) Abera Mano (QUE) – 01:02:02

2º) Justus Kipkogei Kangogo (QUE) – 1:02:07

3º) Abraham Kiplimo (UGA) – 1:05:02

4º) Alequessandro Paulo da Silva (BRA) – 01:06:37

5º) Ronan Moraes da Silva (BRA) – 01:07:28

Feminino:

1ª) Nelly Jepchumba (QUE) – 01:10:08

2ª) Nelly Jeptoo (QUE) – 01:10:10

3ª) Viola Jelagat Kosgei (QUE) – 01:14:49

4ª) Vivian Jeftanui Kiplagati (QUE) – 01:14:51

5ª) Jessica Ladeira Soares (BRA) – 01:16:29

Maior festival de corridas de rua da América Latina

Com 45 mil inscritos para as provas do fim de semana, a Maratona do Rio deste ano também conta com uma programação cultural extensa. A Esplanada da Marina da Glória recebe shows da Orquestra Circônica, Rodrigo Santos, Favela Brass, DJ Marlboro e vários outros artistas.

O complexo também proporciona diferentes atividades para os corredores e acompanhantes: muro de escalada, aulas de alongamento e tatuagem temporária são algumas delas.

Os dados da organização revelam que 81% dos participantes são de fora do Rio e vão só para participar do evento, que é o maior festival de corridas de rua da América Latina.

Este ano, a quantidade de inscritos bateu recorde: 45 mil. Para o diretor da Maratona, João Traven, isso também é uma forma de atrair mais corredores. “As pessoas veem os amigos participando e ficam com vontade de correr também. Isso incentiva a saúde”, avaliou.