Real Madrid anuncia contratação de Mbappe para a próxima temporada

O humor do torcedor madridista não para de ficar melhor. Dois dias após vencer a Liga dos Campeões, o Real Madrid anunciou nesta segunda-feira a contratação de Kyllian Mbappe. Sonho antigo do clube merengue, o craque francês de 25 anos chega ao clube espanhol de graça após o término do contrato com o Paris Saint-Germain e será companheiro dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo no ataque merengue. O vínculo do jogador com Los Blancos é de cinco temporadas, até o meio de 2029.

"O Real Madrid CF e Kylian Mbappe alcançaram um acordo por ele, que será jogador do Real Madrid nas próximas cinco temporadas", escreveu o clube nas redes sociais.

O acordo entre as partes é o fim de uma novela extensa. O flerte mútuo teve foras de ambos os lados nas últimas temporadas, com ofertas de compra recusadas pelo PSG e especialmente com a renovação de Mbappe junto ao clube francês, em 2022. Há três semanas, o jogador anunciou a não permanência em Paris e o acerto com o gigante da Espanha se tornou questão de tempo.

“Um sonho que se tornou realidade. Muito feliz e orgulhoso em me juntar ao clube dos meus sonhos, o Real Madrid. Ninguém pode entender o quão empolgado estou agora. Mal posso esperar para vê-los, madridistas, e obrigado pelo apoio inacreditável. Hala Madrid”, publicou o atleta no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kylian Mbappe? (@k.mbappe)

Segundo o jornal Marca, Mbappe irá receber a bolada de 30 milhões de euros (R$ 171 milhões) por temporada no novo contrato. Além disso, a expectativa é do Real ter pago uma quantia entre € 100 e 150 milhões (R$ 537 milhões e R$ 800 milhões, respectivamente) em luvas para a assinatura do contrato, já que não houve a necessidade de pagar um valor ao PSG pela transferência.

Contratado pelo clube parisiense em 2017 por € 180 milhões, o atacante é o maior artilheiro da história do time, com 256 gols em 308 partidas. Foram 15 títulos no período e o vice da Champions League em 2020. Antes de se apresentar ao Real, Mbappe segue com a seleção francesa na preparação para a Eurocopa.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Vini Jr, do Real Madrid, é eleito o melhor jogador da Champions League

Vini Jr, do Real Madrid, é eleito o melhor jogador da Champions League Esportes Em busca do tetra, Flamengo pode ter dois clássicos no mata-mata da Libertadores

Em busca do tetra, Flamengo pode ter dois clássicos no mata-mata da Libertadores Esportes David Luiz se emociona ao falar de ex-Flamengo: ‘Um potencial incrível’

David Luiz se emociona ao falar de ex-Flamengo: ‘Um potencial incrível’ Esportes Mbappé ‘adianta’ anúncio oficial do Real Madrid

Mbappé ‘adianta’ anúncio oficial do Real Madrid Esportes Peneira? Vasco sofreu gol em 11 dos últimos 12 jogos

Peneira? Vasco sofreu gol em 11 dos últimos 12 jogos Esportes Fluminense terá que esperar para conhecer adversário das oitavas; entenda