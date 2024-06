Brasil enfrenta Jamaica em último jogo antes de convocação para Olimpíadas

Nesta terça-feira (4/6), a Seleção Brasileira Feminina faz a última partida antes dos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil venceu o primeiro duelo da dupla de amistosos contra a Jamaica por 4 x 0, no último sábado (1/6), em Recife, e agora fará o segundo jogo na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida será às 20h e terá transmissão do SporTV e do Canal GOAT, no YouTube.

Na primeira partida da equipe, desde o anúncio do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2027, a torcida confirmou presença com quebra de recorde de público de um jogo delas na região Nordeste. Foram 33.272 espectadores pagantes na Arena Pernambuco, quase três vezes maior que o número anterior. Há quase uma década, em dezembro de 2015, 10.643 pessoas foram à Arena das Dunas, em Natal, para assistir à vitória de 3 x 1 sobre o Canadá. O técnico do time, Arthur Elias, argumentou que o Brasil receber o Mundial vai contribuir para o desenvolvimento da categoria feminina do esporte.

"O futebol feminino tem crescido e a visibilidade é muito importante para isso. É um dever da imprensa e das entidades de dar esse espaço que merecemos. O futebol é uma paixão mundial e aqui no Brasil a seleção feminina sempre teve uma admiração, mas nós queremos inspirar sendo uma equipe vencedora", comentou o treinador em coletiva de imprensa.

Artilheira de volta

Novamente com a 10, Marta marcou presença em Recife como a protagonista de dois gols. Foi Adriana quem abriu as portas da goleada aos 26 minutos. No final da primeira etapa a jamaicana Chantelle Swaby fez contra e ampliou a vantagem para o Brasil. A artilheira da seleção ficou responsável por firmar a dominância e balançar as redes aos 19 e 45 minutos do segundo tempo. Caso supere a última atuação e marque quatro vezes na próxima partida, chegará aos 120 gols pela Seleção.

A jogadora nordestina, seis vezes melhor do mundo, descreveu como alegria e gratidão o sentimento em poder viver este momento de dentro do campo. "Eu realmente estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de jogar aqui no Recife, de ver os meus familiares aqui presentes e a torcida, além de agraciada com dois golaços", contou Marta à CBF TV.



Ficha técnica:

Data: Terça-feira, 4 de junho, às 20h.

Local: Arena Fonte Nova- BA

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

Prováveis escalações:

Brasil

Lorena; Antonia (Bruninha), Rafaelle, Thais (Tarciane) e Yasmin (Tamires); Duda Sampaio, Ana Vitória; Gabi Portilho, Gabi Nunes, Adriana; Debinha. Técnico: Arthur Elias.

Jamaica

Rebecca Spencer; Chantelle Swaby, Sampson e Plummer; Tiffany Cameron, McNamara, Drew Spence, Primus, Trudi Carter; Blackwood e McCoy. Técnico: Hubert Busby.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

