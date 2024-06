Guia da rodada 8 do Brasileirão 2024: jogos, escalações e onde assistir

A rodada mais romântica do ano chegou ao futebol brasileiro. Com pausa de um dia devido à realização do amistoso entre Brasil e Estados Unidos — justamente no Dia dos Namorados — a Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 começa, nesta terça-feira (11/6), a oitava jornada. Os principais "dates" agendados para os próximos dias são os compromissos entre grandes clubes do país. Duelos entre Botafogo x Fluminense, Flamengo x Grêmio e Palmeiras x Vasco movimentam o torneio nacional.

A sequência de partidas terá uma disposição diferente. A quarta-feira de celebração amorosa não terá partidas. Desta vez, a sequência de embates ocorrerá na terça (11/6), e na quinta-feira (13/6). No primeiro dia, estão marcados quatro confrontos. O segundo será responsável por datar os seis duelos restantes da rodada da vez da primeira prateleira do futebol nacional. A seguir, o Correio apresenta o melhor da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Atlético-GO x Corinthians

As duas equipes duelam por um passe para sair da zona de rebaixamento. O Corinthians está na 17ª e o Atlético na 18ª colocação, com cinco e quatro pontos, respectivamente. Os dois também vêm de derrotas por 1 x 0, mas o rubro-negro venceu anteriormente, enquanto o time paulista não ganha no campeonato desde 28 de abril.

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia

Horário: terça-feira, às 19h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis



Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix, Romão; Baralhas, Kal, Rhaldney; Shaylon, Vágner Love e Alejo Cruz. Técnico: Jair Ventura.

Corinthians: Carlos Miguel; Matheuzinho, Félix Torres, Caca, Hugo; Garro, Raniele, Breno Bidon; Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira.

Juventude x Vitória

Esse vai ser o primeiro confronto entre os dois times na Série A em 20 anos. No último, empataram por 1 x 1. Com o triunfo do Cuiabá, o Vitória é o novo lanterna do campeonato, enquanto o Juventude não perde há três partidas. Além disso, o alviverde segue invicto como mandante. O clube baiano é a única equipe sem triunfos no torneio nacional.



Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Horário: terça-feira, às 19h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Lucas Freitas , Danilo Boza e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Marcelinho, Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi e Iury Castilho; Matheusinho, Osvaldo e Janderson. Técnico: Thiago Carpinni

Botafogo x Fluminense

Na edição 388 do Clássico Vovô, o retrospecto é favorável para o Botafogo. Nos últimos cinco, foram quatro vitórias alvinegras e um empate. O Flu venceu pela última vez em 2022, por 1 x 0. Além disso, a campanha botafoguense, na terceira colocação e apenas um ponto de distância da liderança, é quase oposta à tricolor, que está a dois degraus da zona de rebaixamento, em 15º. O time das Laranjeiras tem apenas uma vitória na conta do Brasileirão 2024, contra quatro do rival.

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro

Horário: terça-feira, às 20h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Botafogo: John; Damian Suárez, Lucas Halter, Bastos, Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Tchê Tchê; Junior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Fluminense: Fabio; Marquinhos, Marlon, Felipe Melo, Marcelo; Martinelli, Alexsander; Arias, Ganso, Keno; Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

RB Bragantino x Atlético-MG

Em casa, o Bragantino busca encerrar o jejum de 26 anos sem derrotar o Atlético. A partir de 2020, quando os clubes voltaram a se encontrar, o Galo venceu três das oito partidas, enquanto as outras cinco terminaram em empates. Na temporada do campeonato nacional, o time do interior de São Paulo fecha a zona das seis vagas classificatórias à Libertadores. O mineiro é o último da primeira página, em décimo. Apesar dos posicionamentos da tabela, o alvinegro segue zerado no número de derrotas no Brasileirão, mas tem duas vitórias, uma a menos que o RB.

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança

Horário: terça-feira, às 21h30

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis

RB Bragantino: Cleiton; Jadson, Pedro Henrique, Cândido, Juninho Capixaba; Ramires, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Helinho, Thiago Borbas e Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha

Atlético-MG: Everson; Saraiva, Bruno, Igor Rabello, Guilherme Arana; Alan Franco, Bataglia, Zaracho, Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Cruzeiro x Cuiabá

A Raposa busca um feito inédito nesta rodada: derrotar a equipe mato-grossense. Nas quatro vezes em que os dois duelaram, o Cuiabá levou duas e as outras terminaram em empate. O momento é favorável para o clube mineiro, com a melhor campanha desde o retorno da segunda divisão. Com 10 pontos e três vitórias, o Cruzeiro está em nono lugar, enquanto o adversário aparece em 19º. Contudo, no último domingo (9/6), o Dourado conquistou os primeiros três pontos com a goleada por 5 x 2 no Criciúma e saiu da lanterna da tabela.

Local: Mineirão, Belo Horizonte

Horário: quinta-feira, às 19h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Cruzeiro: Anderson; Willian, Zé Ivaldo, João Marcelo, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva; Gabriel Veron, Matheus Pereira, Barreal; Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra.

Cuiabá: Walter; Matheus Souza, Marlon, Empereur, Ramon; Lucas Mineiro, Denilson, Max; Cafu, Isidro Pitta e Clayson. Técnico: Petit.

Athletico-PR x Criciúma

O encontro na Arena da Baixada entre Furacão e Tigre será formado por personagens dispostos em situações diferentes no torneio. O clube do Paraná é o quinto, com 13 pontos de 21 possíveis. O de Santa Catarina é o décimo sexto, com cinco. Possui, no entanto, dois jogos a menos. Apesar de virem de derrotas nas últimas rodadas, o Athletico ostenta vitória no âmbito de confrontos diretos. Nos últimos seis enfrentamentos, são quatro vitórias rubro-negras, contra uma tricolor e um empate.

Local: Arena da Baixada, Curitiba

Horário: quinta-feira, às 20h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Athletico-PR: Leonardo Linck; Leonardo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Erick, Alex Santana, Bruno Zepelli, Agustin Canobbio e Tomas Cuello; Pablo. Técnico: Cuca

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Hermes; Barreto, Meritão, Marquinhos e Matheusinho; Éder e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati

Internacional x São Paulo



O resultado do confronto entre colorados e são paulinos poderá ocasionar mudanças significativas na tabela. Afinal, ambos estão separados por apenas três pontos. Enquanto o São Paulo se destaca pela força ofensiva, com o segundo melhor ataque do campeonato (12 gols), o Inter soma bom aproveitamento. Com dois jogos a menos, poderia ser o líder do campeonato, caso somasse os seis pontos que tem a disputar.

Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma

Horário: quinta-feira, às 20h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Internacional: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia; Maurício, Bruno Henrique e Wesley; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

São Paulo: Rafael; Moreira, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Bobadilla e Nestor; Lucas, Calleri e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldia

Flamengo x Grêmio

Em grande fase, o Flamengo entrará em campo com a missão de continuar a sequência de cinco vitórias consecutivas. Melhor ataque do torneio, com 13 gols marcados, chega como favorito contra um tricolor que ainda se estrutura após as enchentes no Rio Grande do Sul. Apesar disso, o Grêmio venceu dois dos últimos quatro jogos desde a volta às atividades. Além disso, leva vantagem no confronto direto desde a unificação do torneio, em 1971. Desde o ano em questão, foram realizados 76 jogos, com 31 vitórias do Grêmio, 23 do Flamengo e 22 empates.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Horário: Quinta-feira, às 20h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Victor Hugo, Gerson e Igor Jesus; Lorran, Pedro e Éverton Cebolinha. Técnico: Tite



Grêmio: Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Pavon, Diego Costa e Soteldo. Técinco: Renato Gaúcho

Bahia x Fortaleza

O encontro os dois times da região nordeste do Brasil colocará frente a frente equipes que vivem grande momento recente. Junto do rubro-negro carioca, o tricolor de aço é o líder da competição, com 14 pontos. Apesar de ter sofrido número relativamente alto de gols (7), tem o terceiro melhor ataque da primeira divisão (10). Ao todo, está invicto há nove jogos. O Leão do Pici chega com um título na bagagem. No confronto anterior ao da oitava rodada nacional, se consagrou campeão da Copa do Nordeste pela terceira vez. No Brasileirão, porém, está um pouco atrás. Em seis jogos, acumulou 10 pontos.

Local: Arena Fonte Nova, Bahia

Horário: quinta-feira, às 21h30

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kusceviv, Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico; Juan Pablo Vojvoda.

Palmeiras x Vasco



No Allianz Parque, palestra e cruzmaltino se reunirão para encenar mais um capítulo de um clássico nacional. Presente na briga em meio ao pelotão de cima na tabela, com a sétima posição, o Palmeiras ostenta a segunda melhor defesa do torneio, com quatro tentos sofridos. Apesar disso, precisará se reinventar no ataque. Além de ter marcado apenas cinco gols, sofrerá perdas síncronas de três das principais joias do elenco: Endrick, Luis Guilherme e Estevão. Os três atacantes estão de malas prontas para a Europa. Apesar de poder usar este cenário à favor, o Vasco não vive trajetória digna de orgulho. Com seis pontos conquistados, venceu apenas dois jogos e perdeu os outros cinco. Além disso, vem de uma expressiva derrota por 6 x 1 diante do arquirrival Flamengo.

Local: Allianz Parque, São Paulo

Horário: quinta-feira, às 21h30

Transmissão: Premiere e TV Globo

Escalações prováveis



Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Léo Pelé, João Victor e Piton; Sforza, Galdames e Payet; Adson, Veggetti e Rossi. Técnico: Álvaro Pacheco

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

