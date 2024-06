Cebolinha, do Flamengo, projeta reencontro com o Grêmio: ‘Lei do ex não falha’

Cebolinha é um dos grandes destaques do Flamengo na temporada e subiu de produção com Tite - (crédito: - Foto: Divulgação / Flamengo)

Um dos principais destaques do Flamengo na temporada, Everton Cebolinha foi o melhor em campo na goleada histórica por 6 a 1 sobre o Vasco, com um gol e duas assistências. Em entrevista à FlaTV, o atacante projetou seu reencontro com o Grêmio na próxima quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão.





Até porque, o jogador iniciou a carreira na base no Fortaleza, porém foi na equipe gaúcha que teve maior destaque, chegando até a Seleção Brasileira. De lá, foi vendido para o Benfica, de Portugal, e repatriado pelo Rubro-Negro. Desde então, o atleta já enfrentou o Tricolor em três oportunidades e estufou a rede duas vezes.

“Jogo muito especial. É um clube que eu tenho um carinho enorme também, fui formado lá. Foram nove anos da minha vida naquele clube, gratidão enorme. Até brinco com meus companheiros que quando vai chegando perto do jogo contra o Grêmio sinto que vou fazer gol porque realmente a “Lei do Ex” não falha. Curiosamente nos dois jogos que joguei de titular contra o Grêmio acabei fazendo gol, espero que possa ser assim também na quinta-feira e estar inspirado”, disse.

Oitavas da Libertadores

Após o sorteio da Conmebol, o Flamengo conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores, que será novamente o Bolívar, time que estava na mesma chave do Rubro-Negro e terminou como líder do grupo. Cebolinha revelou que não gostaria de encarar a temida altitude de 3.640m de La Paz, na Bolívia. Por outro lado, ele enxerga o fator de iniciar o duelo em casa como uma vantagem.

“Adversário bem difícil, jogo na altitude é muito difícil. Se eu falar que queria, é óbvio que não queria, dificulta muito, mas creio que vamos estar bem mais preparados. Tivemos essa experiência negativa, mas creio que vamos nos preparar ainda mais. Tem vantagem nesse quesito de ter o primeiro jogo em casa, é importante, pode abrir boa vantagem aqui. Esse é o nosso pensamento, fazer um excelente jogo para lá ter uma tranquilidade ainda maior”, frisou.

Por fim, por causa da Copa América, Tite terá que buscar soluções após perder cinco importantes jogadores do elenco para as próximas partidas. Entre eles, estão Arrascaeta, De la Cruz, Pulgar, Varela e Viña, todos convocados por suas respectivas seleções.