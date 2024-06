Messi abre as portas para Copa do Mundo 2026

Messi está concentrado com a Seleção Argentina para a disputa da Copa América - (crédito: Foto: Divulgação/AFA)

O atacante Messi mostrou que pode jogar a Copa do Mundo 2026. Afinal, em entrevista nesta quinta-feira (6), o jogador falou da possibilidade de voltar a defender a seleção argentina na maior competição do futebol mundial.

No entanto, o camisa 10 manteve os pés no chão. Ele ressaltou que será preciso analisar como estará fisicamente na época que a competição chegar e avaliar se tem condições de contribuir com a Argentina.

“Depende de como me sentir, de como estarei fisicamente e de ser realista comigo mesmo. E saber se estou à altura de poder competir e ajudar os companheiros. Ainda falta muito… falta “muito e pouco”, porque passa rápido, mas tem um tempo e não sei como vou estar. A idade também é uma realidade, apesar de ser um número. As partidas que vou jogar também não são as mesas que jogava na Europa, em Champions ou na liga, tanto na França quanto na Espanha”, salientou, em entrevista ao site argentino “Infobae”.

Messi está com a seleção da Argentina para a disputa da Copa América. Todos esperam, aliás, que essa seja a última competição dele pela Albiceleste. Quando a Copa do Mundo chegar, o atleta terá 39 anos.

Para a Copa América 2024, a Argentina está no Grupo A, com Canadá, Chile e Peru. A final da competição está agendada para dia 14 de julho, em Miami.