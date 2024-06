Corinthians atrasa pagamento por Félix Torres e pode sofrer novo transfer ban

O Corinthians parece viver uma crise sem fim. Após ver sua patrocinadora máster rescindir o contrato com o clube e seu goleiro titular encaminhar sua saída para a Inglaterra, agora o Timão corre o risco de sofrer um novo transfer ban na temporada. O Santos Laguna, do México, acionou a Fifa pela falta de pagamento do Alvinegro nas parcelas da compra do zagueiro Félix Torres. A informação foi publicada primeiramente pelo ‘Uol’ e confirmada pelo Jogada10.

O Timão deveria ter depositado cerca de R$ 5,8 milhões nos cofres do Santos Laguna, do México, o que não aconteceu. No contrato firmado entre as partes, existe uma multa de 15% do valor da parcela caso o Corinthians atrasasse uma das prestações. O plano dos mexicanos é tomar esta atitude agora justamente porque a próxima janela de transferências vai abrir em julho, o que pode impedir o Alvinegro de fazer novas contratações.

O Corinthians já entrou em contato com a diretoria do Santos Laguna e busca chegar a um acordo para solucionar este problema. O objetivo é parcelar a multa da prestação, mas os mexicanos querem o valor à vista. Além de atrasar uma parcela da contratação de Félix Torres, o clube também deve dois meses de direitos de imagem ao zagueiro.

Félix Torres no Corinthians até aqui

Félix Torres chegou ao Corinthians no começo do ano, após o clube desembolsar R$ 31,5 milhões por 80% dos direitos econômicos. Até aqui, são 28 partidas, mas nenhum gol marcado. Aliás, ele vai desfalcar o Timão nas próximas partidas por estar com a seleção do Equador para a disputa da Copa América.