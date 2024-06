Neymar ganha posição no pódio entre os brasileiros mais influentes do mundo

Mesmo afastado dos gramados por alguns meses devido a recuperação de lesão, Neymar segue com grande influência entre os brasileiros e no mundo. Isso se deve ao fato do poder de interferência que o futebol ainda tem no país e no planeta em geral.

Tal situação se comprovou em pesquisa feita pela empresa de marketing Favikon. Afinal, a companhia especializada em influenciadores divulgou uma lista com os dez brasileiros com maior capacidade de interferência na opinião pública através das redes sociais. Mas no caso, Instagram, Tik Tok, YouTube, LinkedIn e o X (antigo Twitter).

Neymar e outros jogadores dominam a lista

Entre eles, quatro são jogadores de futebol. Tratam-se de Neymar, Vini Jr, Ronaldinho Gaúcho e Marcelo. O atacante do Al-Hilal, aliás, é quem lidera esse ranking. Afinal, ele conta com 221,5 milhões de seguidores no Instagram, além de 63 milhões no X e 32 milhões no Tik Tok.

Apesar disso, a quantidade de fãs em cada uma das redes sociais é apenas um dos critérios para avaliação. Assim, outras métricas são a presença ativa nas plataformas, frequência de publicação. Assim como taxa de engajamento e crescimento, entre outros fatores que compõem uma nota de até 100 pontos para cada.

Ronaldinho Gaúcho se encontra na quarta posição, Vini Jr em sexto, e Marcelo que retornou ao Fluminense no ano passado, ocupa a nona colocação. Outros brasileiros de destaque neste cenário são o YouTuber e humorista Whindersson Nunes, que é o segundo colocado. A cantora Anitta é a terceira.

Outro músico, Zé Felipe é o quinto. Já a sua esposa, a influenciadora Virgínia, é a oitava. Outros dois YouTubers completam a lista. Tratam-se de Felipe Neto, que aparece na sétima posição e Cleyton Spider fecha o top10. Além de seu desempenho em campo, Neymar também rouba a cena por algumas polêmicas fora das quatro linhas.

Top 10

1º Neymar (jogador)

2º Whindersson Nunes (Youtuber e humorista)

3º Anitta (cantora)

4º Ronaldinho Gaúcho (ex-jogador)

5º Zé Felipe (cantor)

6º Vini Jr (jogador)

7º Marcelo (jogador)

8º Virginia (influenciadora)

9º Felipe Neto (Youtuber)

10º Cleyton Spider (Youtuber)