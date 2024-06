Bruna Biancardi dá detalhes do batizado de Mavie, sua filha com Neymar

Registro do batizado de Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou detalhes do batizado de sua filha com Neymar através de suas redes sociais. Vale ressaltar que o evento ocorreu no último sábado (08).

“Bom dia, hoje é dia de batizado da Marina, que é minha afilhada, e da Mavie. A gente resolveu fazer juntas esse dia especial”, relatou pelo stories do seu Instagram.

Em seguida, ela expôs os processos de preparação para a cerimônia e o enxoval da criança. A bebê de oito meses utilizou dois vestidos na ocasião e que foram produzidos a mão, segundo indicou Bruna em publicaçõess no seu Instagram.

“Tecido nobre com fios naturais, filó de algodão puro, renda renascença e bordados em rococó com linho de seda”, esclareceu sobre as vestimentas de Mavie.

Posteriormente, a mãe da criança postou um vídeo da igreja, onde ocorreu o batizado. A cerimônia contou com a presença de familiares da influenciadora, além da madrinha da bebê, a Hanna Carvalho. Até porque a filha da mesma, a Marina, que Bruna é madrinha, também passou pelo mesmo processo que Mavie. Aliás, em publicações de outras pessoas presentes na cerimônia, Neymar aparece ao lado de sua ex-companheira.

Relação de Neymar com a filha

Há um mês, o jogador levou sua filha a uma partida do seu time, o Al-Hilal. Bruna Biancardi estava ao lado dele. Assim, levantou-se a discussão de que o casal havia reatado. Mais recentemente, o craque iniciou um embate nas redes sociais com a atriz Luana Piovani, pois a artista o criticou por defender a privatização das praias.

Além disso, a artista utilizou como argumento que o craque não era uma boa pessoa e um bom pai para seus filhos. Tal situação causo irritação em Neymar que a respondeu com ironia a suas afirmações.