Vini Jr após condenação de três torcedores: "Que os racistas tenham medo"

Vini Jr se pronunciou após a condenação de três torcedores do Valencia por insultos racistas contra o jogador. No X, antigo Twitter, o atleta disse que a ação é "por todos os pretos", e agradeceu a La Liga e ao Real Madrid por ajudarem na condenação.

"Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas 'jogar futebol'. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos", escreveu.

"Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado a La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí", completou.

Três torcedores foram condenados a oito meses de prisão, nesta segunda-feira (10/6). Esta é a primeira condenação na Espanha por um caso de racismo no futebol. A condenação também proíbe que os torcedores voltem a entrar em um estádio por dois anos.

Os insultos racistas ocorreram em maio de 2023 durante partida da Liga Santander entre Valencia e Real Madrid no estádio Mestalla. O caso provocou uma onda de indignação internacional. Na audiência, os autores se declaram culpados e concordam com as sentenças solicitadas pelo Ministério Público. Eles foram condenados por crime contra a integridade moral com circunstâncias agravantes de discriminação por motivos racistas.