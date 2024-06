Beach Tennis: campeão no DF em 2023, André Baran mira nova conquista

Com pouco tempo para comemorar o título do BT400 de Tucuruí (PA), conquistado no último sábado (8/6), o beach tennista brasileiro André Baran está em Brasília finalizando a preparação para a etapa do Sand Series na capital federal, realizada na Arena BRB. A competição, com premiação de U$ 50 mil e 600 pontos para a dupla campeã, começou nesta quinta-feira (12/6). Baran tem boas recordações do torneio disputado em Brasília, pois é o atual campeão.

Vitorioso em 2023 ao lado do ex-companheiro, o russo Nikita Burmakin, Baran agora projeta repetir a dose ao lado do italiano Michele Cappelletti. "Tive o prazer e a felicidade de ser campeão aqui em Brasília no ano passado e sei a importância desta etapa, do calor e carinho do público. Eu e Cappelletti estamos muito focados e determinados em fazer uma grande competição para, quem sabe, conquistar nosso terceiro título consecutivo na temporada", ressaltou o catarinense de Brusque.

Atual número 1 do Brasil e 4 do mundo, André Baran soma quatro títulos na temporada. O beach tennista sagrou-se campeão do BT400 de Marechal Deodoro (AL), do Sand Series de Ribeirão Preto, do Sand Series das Ilhas Canárias e do BT400 de Tucuruí (PA), além de um vice-campeonato em Balneário Camboriú (SC).