Real Brasília sai na frente, mas cede empate em 1 x 1 ao Crac pela Série D

Bruninho foi o autor do gol aurianil no confronto, o terceiro na competição - (crédito: Reprodução / Instagram)

O Real Brasília segue sem experienciar uma vitória na primeira caminhada em uma competição nacional. Nesta quarta-feira (12/6), debaixo de forte sol no estádio Defelê, na Vila Planalto, o time candango empatou com o goiano Crac, de Catalão, pelo placar de 1 x 1. Os gols foram marcados por Bruninho, à favor do Real, e Evanderson, pelo time visitante.

Embora não tenha vencido, o clube aurianil registrou mais um ponto positivo em direção à estabilidade na competição. Pela segunda partida consecutiva, somou um ponto e emenda sequência inédita de derrotas. Previamente, foi superado em todas as seis rodadas.

Apesar disso, segue na última posição do Grupo A5. Entre os oito clubes da chave em questão, está em oitavo, a dois pontos do penúltimo colocado, o Capital-TO. O time nortista, no entanto, ainda tem um jogo a ser disputado, e poderá estender essa vantagem caso registre um desempenho positivo diante do Mixto.

Dentro de campo, contudo, o Real Brasília iniciou o confronto de forma animadora. Apesar de ver, no princípio, o Crac passar mais tempo com a bola nos pés, mostrava disposição para se segurar na defesa e aguardar pelas oportunidades de esfriar os ânimos adversários. Foi justamente assim, alías, que foi capaz de abrir o placar.

Após falta de ataque cometida pelo Crac, o Real pôde esboçar uma investida serena pela primeira vez. De pé em pé, chegou ao lado esquerdo do ataque com Gabriel Lima. Ao receber na beirada, Breno Lopes tento um cruzamento, mas errou o alvo. A bola rebatida, porém, caiu nos pés de Juan Alves.

Com um voleio, foi bloqueado por ítalo Melo. Na terceira oportunidade, o entanto, não houve escapatória. Bruninho bateu de primeira e venceu o goleiro Cleriston para inaugurar o marcador. Em todas as oito rodadas do torneio, esta foi apenas a segunda vez em que o clube do Defelê saiu na frente do placar. Até aqui, foi às redes em apenas três oportunidades.

O gol marcado surtiu efeito positivo no time goiano. Ainda mais dominante, registrava chances de gol e domínio das ações ofensivas. Principalmente pelo lado esquerdo, Robson Alemão e Felipe Guedes davam trabalho à defesa candanga.

A primeira linha pouco compacta do Real Brasília viria a pagar o preço. Ao receber justamente no flanco esquerdo, Anderson Magrão dominou a bola com tranquilidade. Com um cruzamento, encontrou Evanderson sozinho na intermediária. Com domínio feito, clareou, e bateu no ângulo de Pereira.

A segunda etapa, mais equilibrada, não foi capaz de fugir de um esfriamento entre ambos os lados. Já com poucas chances de gol entre os personagens do confronto, o marcador teve de ser encerrado infeliz por ceder a vantagem a um dos dois lados.

Agora, candangos e goianos já se preparam para ir à campo pela nona rodada da competição, a segunda do returno na primeira fase. Com chances cada vez mais remotas de classificação, o Real Brasília terá pela frente o vice-líder Anápolis, no Jonas Duarte, no Goiás. O confronto acontece no domingo (16/6), às 16h. O Crac, enquanto isso, enfrenta o União Rondonópolis, sexto colocado. O embate acontecerá em Catalão, no mesmo dia, mas uma hora mais tarde.

Ficha técnica:

Real Brasília 1 x 1 Crac - oitava rodada da primeira fase da Série D

Local: Estádio Defelê

Data: Quarta-feira (12/6)

Gols: Bruninho (Real Brasília) e Evanderson (Crac)

Cartões amarelos: Caio Mendes, Marcos Brazon e Emanuel (Real Brasília); Guedes e Evanderson (Crac)

Cartão vermelho: Paulo Massaro (Crac)

Arbitragem: Eziquiel Sousa Costa - BA

Real Brasília

Pereira; Caio Mendes, Tiago Caveira, Davy e Breno Lopes; Bruninho (Felipe Mendes), Obina (Adryan), Gabriel Lima (Marcos Brazon) e PH; Emanuel (Thiago André) e Juan Alves (Michel Douglas). Técnico: Victor Kaká

Crac

Clériston; Manaus, ítalo Melo, Éder Lima e Chico Bala (Danilo); Robson Alemão, Felipe Guedes e Alan Stence (Jonatha); Anderson Magrão (Jefferson), Jeremias (Jailson) e Evanderson (Bruno Henrique). Técnico: Paulo Massaro

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



