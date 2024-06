Série D: Brasiliense e Real Brasília se preparam para a nona rodada

Brasiliense e Real Brasília partem para mais uma rodada na Série D como personagens de mundos opostos. Rodada após rodada, os cenários seguem imutáveis. O Brasiliense ainda é o líder, enquanto o Real Brasília segue na lanterna. No mesmo dia, domingo (16/6), terão pela frente Capital-TO e Anápolis, às 15h30 e às 16h, respectivamente.

O Jacaré irá à campo para mais um embate no caminho pelo fechamento da primeira fase com a ponta da tabela. Até aqui, tem passado com autoridade por testes difíceis. Os últimos quatro jogos são argumentos concretos para sustentar essa tese. Desde a chegada do comandante Luiz Carlos Winck, ex-Anápolis, o time amarelo desandou a somar vitórias.



O triunfo por 3 x 1 contra o terceiro colocado Iporá, em Goiás, na última rodada, foi o quarto seguido. A trajetória gera gordura para a equipe de Taguatinga na ponta. Em oito jogos, somou 19 pontos de 24 possíveis. Os dados rendem 79% de aproveitamento. Possui, além disso, cinco pontos a mais do que o ex-time do atual técnico.



Ainda precisamos falar sobre estatísticas. Elas esmiúçam a força da campanha amarela. Os 14 gols marcados o colocam não só como melhor ataque do próprio grupo, mas como equipe com mais tentos pró em toda a competição. Os seis sofridos, como a segunda melhor defesa. Apenas o Crac concedeu menos bolas na rede, com cinco.



Se levada em consideração a tabela e a sequência de partidas na competição até a rodada da vez, o dono do Serejão tem tudo para alcançar o triunfo de número sete em nove jogos. O Capital, estreante na competição, é o penúltimo do Grupo A5. Até aqui, venceu apenas duas vezes, enquanto foi derrotado em cinco oportunidades.



Real Brasília ainda busca a primeira vitória



O curioso, por outro lado, é a incapacidade do rival da Vila Planalto em somar pontos. Até aqui, pontuou mais de oito vezes menos do que o adversário candango. Na última posição, o Real Brasília acumula seis derrotas, dois empates e nenhuma vitória.



Apesar disso, é preciso destacar um potencial início de sequência positiva. Os dois empates acumulados aconteceram ambos nas últimas duas rodadas, contra o Crac em Brasília, e em Catalão. O cenário serve como esperança para deixar o fundo do poço.



No segundo confronto contra o time de Catalão, aliás, os Leões do Planalto registraram um dado interessante. Saíram na frente do placar apenas pela segunda vez na competição. A outra única vez havia acontecido contra o Brasiliense, na terceira rodada do primeiro turno.



Para somar a primeira vitória, terá dois pontos argumentos. O primeiro, é a presença de um novo técnico, o Victor Kaká. O antigo auxiliar do ex-técnico aurianil, demitido no fim de maio, Marcelo Caranhoto, é o comandante mais jovem das quatro divisões do Brasileirão. Tem apenas 30 anos. O outro argumento é a forma ruim vivida pelo próximo adversário no torneio: o Anápolis.



Apesar de ser o vice-líder, o Galo da Comarca enfrenta um jejum de vitórias de duas rodadas. Na última jornada, perdeu para o União Rondonópolis. Na sequência de jogos anterior, empatou com o mesmo adversário.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

