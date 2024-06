STJD vai denunciar Felipe Melo por agressão contra assessor do Atlético-GO

Rio de Janeiro, Brasil - 29/05/2024 - Maracan.. - .Fluminense enfrenta o Alianza Lima do Paraguai esta noite no Maracan.. pela ..ltima rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024..FOTO DE LUCAS MER..ON / FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: Lucas Mercon)

Felipe Melo vai ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela agressão ao assessor de imprensa do Atlético-GO. O árbitro Gustavo Ervino Bauermann relatou a conduta violenta na súmula ao justificar a expulsão. Dessa forma, a denúncia será formalizada nos próximos dias, e o capitão tricolor pode pegar um gancho de quatro a 12 partidas.

O caso ocorreu logo após o segundo gol do Atlético-GO contra o Fluminense, no último minuto, no Maracanã. O assessor celebrava em frente ao banco tricolor, o que gerou um incômodo. Dessa forma, Felipe Melo o empurrou e foi expulso. O camisa 30 poderá ser enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre “agressão física durante a partida”.

Antes disso, o clima já era tenso no Maracanã mesmo quando o Fluminense saiu na frente com um golaço de Paulo Henrique Ganso. Após o empate do Atlético-GO, as vaias reapareceram junto com gritos de “time sem vergonha” e faixas pedindo respeito. Assim, a atmosfera atingiu os atletas, e Guga deu um tapa na câmera da emissora detentora dos direitos de transmissão do campeonato.

Com a derrota, o Fluminense voltou para a zona de rebaixamento e ocupa o penúltimo lugar com seis pontos. O Tricolor chegou a seis jogos sem vitória no campeonato. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada.

