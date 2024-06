Guia da rodada 10 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

Mais de um quarto do Brasileirão 2024 já entrou para os livros de história e a tabela começa a tomar forma, mas a 10ª rodada promete agitar as coisas no futebol nacional. A bateria será cheia, com todos os 20 clubes em ação para dez confrontos entre quarta (19/6) e quinta-feira (20/6). Com emoção principalmente no pelotão de cima, não vão faltar bons jogos para o torcedor acompanhar.

A rodada pode mexer as peças no G-4. Os quatro primeiros times terão confrontos diretos e a oportunidade de despontar. O cabeça da tabela, Botafogo, encara o Athletico-PR, no Nilton Santos, às 19h desta quarta-feira (19/6). Mesmo sendo o quarto colocado na tabela, em caso de vitória própria e empate por parte do segundo e terceiro, o Furacão pode pular três degraus e tomar a liderança. O outro duelo fica por conta do vice-líder, Flamengo, e Bahia, que terão como palco o Maracanã, na quinta-feira (19/6), às 20h.

Pela parte debaixo das classificações, Atlético-GO e Criciúma se encontram no Antônio Accioly, nesta quarta às 19h. Em seguida, três partidas ocupam as 20h. São Paulo recebe o Cuiabá, no MorumBIS, o Juventude enfrenta o Vasco, no Alfredo Jaconi, e o Fortaleza pega o Vasco, no Castelão. Para encerrar a noite, Cruzeiro e Fluminense duelam no Mineirão, às 21h30, e o Inter tem como adversário o Corinthians, no mesmo horário. No segundo dia da bateria de jogos, quinta, o Vitória joga no Barradão contra o Atlético-MG, às 18h30. O Palmeiras pega o rival paulista, RB Bragantino, às 21h30, no Allianz Parque.

Botafogo x Athletico-PR

O jogo da vez no Estádio Nilton Santos colocará frente a frente equipes que registram campanhas de destaque no Brasileirão até aqui. Líder do campeonato, o Botafogo vive sequência positiva. Além de ter vencido os últimos três jogos do torneio, soma invencibilidade de oito partidas, em todas as competições. Além disso, tem o melhor ataque da elite nacional, junto do Flamengo, com 16 gols, e a quarta melhor defesa, com oito tentos sofridos. A terceira menos vazada, inclusive, pertence ao próprio Athletico. O Furacão, apesar de ser o quarto colocado, tem apenas dois pontos a menos. Até aqui, concedeu seis vezes, mas marcou outros 13.

Data: Quarta-feira (19/6), às 19h.

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro.

Transmissão: Premiere e SporTV

Escalações prováveis:

Botafogo: John; Damián Suárez, Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

Athletico-PR: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Cuello; Christian, Nikão e Mastriani. Técnico: Cuca

Atlético-GO x Criciúma

O outro duelo responsável por abrir a rodada, enquanto isso, será um confronto entre membros da parte de baixo da tabela. Dragão e Tigre estão entre as equipes que correm atrás de ascender na competição. Em situação um pouco menos delicada, o time goiano pode se complicar caso tropece na rodada da vez. Está a apenas dois pontos do primeiro componente do Z-4. Apesar disso, está em 13º, e pode subir posições com uma vitória e outros resultados favoráveis. O Criciúma tem dois jogos a menos, é verdade. Mas precisa somar pontos para deixar a antepenúltima posição. Até aqui, está entre as quatro equipes que menos pontuaram. Para isso, poderá contar com a boa pontaria. Os 12 gols marcados colocam a equipe catarinense como dona do quarto melhor ataque do torneio.

Data: quarta-feira (18/6), às 19h.

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiania.

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix (Alejo), Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Lucas Kal e Baralhas; Shaylon, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Jonathan), Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Higor Meritão, Ronald, Barreto e Matheusinho; Bolasie e Éder. Técnico: Cláudio Tencati.

São Paulo x Cuiabá

Paulistanos e mato-grossenses vivem situações distintas no BR 2024. Inclusive, nas estatísticas. Sexto colocado, o São Paulo está a quatro pontos da liderança, e apenas dois do G-4. Além disso, ostenta o segundo melhor ataque da competição, com 14 tentos. Mesmo desfalcado de algumas peças em decorrência da Copa América, como James Rodríguez e Ferraresi, tem se sustentado bem. Apesar de não ter esse problema, o Cuiabá não vive momento tão positivo no cenário geral. Está em 14º, e quer se afastar do Z-4. Tem, em adição, a terceira pior defesa, com 15 tentos sofridos. Entretanto, chega embalado. Na última rodada, venceu o Fortaleza por sonoros 5 x 0.

Data: Quarta-feira (19/6), às 20h

Local: MorumBIS, São Paulo

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Wellington; Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor, Alisson, Lucas Moura e Luciano; Calleri. Técnico: Luís Zubeldía.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Bruno Alves e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max Alves; Jonathan Cafú, Pitta e Clayson. Técnico: Petit.

Juventude x Vasco

O Juventude, até aqui, tem se mostrado como candidato a surpreender na competição. Um dos afligidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a equipe gaúcha tem perseverado no torneio e faz campanha sólida para os próprios padrões, principalmente se comparada às outras equipes recém promovidas da divisão de acesso. Até aqui, possui dez pontos, e se localiza a apenas quatro do G-8. O Vasco, enquanto isso, caminha para mais uma campanha de luta pela permanência na elite. Em decorrência da acachapante goleada sofrida por 6 x 1 diante do Flamengo, chega com a pior defesa do BR 2024. Até aqui, são 19 gols sofridos em nove partidas. Em média, são 2,1 tentos sofridos por jogo. Apesar disso, poderá depositar as esperanças no trabalho do recém chegado treinador português Álvaro Pacheco.

Data: quarta-feira (19/6), às 20h.

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul.

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Marcelinho e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, JP e Galdames; Rossi, Adson e Clayton. Técnico: Álvaro Pacheco

Fortaleza x Grêmio

O confronto entre tricolores chegará como uma oportunidade de recuperação para ambos os lados. Tanto cearenses quanto gaúchos irão a campo na próxima rodada do campeonato nacional após serem derrotados na jornada anterior. Enquanto o Grêmio perdeu por 2 x 1 para o líder Botafogo, o Fortaleza foi goleado por 5 x 0 diante do Cuiabá. Apesar disso, se encontram em situações diferentes. O Leão do Pici é o 12º. Com 10 pontos, é outro perto do G-8: o Cruzeiro, oitavo colocado, tem 14. Caso some pontos, continuará presente na metade da tabela. Já o Grêmio, vive o infortúnio da zona de rebaixamento. É importante destacar, no entanto, que possui dois jogos a menos, em decorrência das enchentes no RS. Caso vença o confronto da vez e some os seis pontos ainda a serem disputados de forma atrasada, pode subir na tabela de forma considerável.

Data: quarta-feira (19/6), às 20h.

Local: Arena Castelão, Fortaleza.

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Titi, Tomáz Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi e Pepê; Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Internacional x Corinthians

O Internacional vive um momento de oscilação, com direito a derrota para o lanterna na última rodada, e precisa elevar os ânimos antes do clássico Gre-Nal do próximo sábado. Já o Corinthians segue cada vez mais afundado em crise, só venceu um rival de Série A em 2024 e pode dormir na degola, com chances de virar último colocado se perder. O cenário não é bom para ambos os lados, que precisam ganhar para ter estabilidade. Ainda assim, o confronto só teve um vencedor duas vezes nos últimos dez jogos. O Colorado levou a melhor no encontro mais recente e o Timão em 2020, enquanto as outras oito partidas terminaram em empate.

Data: quarta-feira (19/6), às 21h30

Local: Orlando Scarpelli (SC)

Transmissão: Globo e Premiere

Escalações prováveis:

Internacional: Fabricio; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Fernando, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Wanderson; Wesley e Alario. Técnico: Eduardo Coudet

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira

Cruzeiro x Fluminense

De um lado, o Cruzeiro quer chacoalhar a poeira após o drama envolvendo a possível contratação de Dudu e brigar para encostar de vez no pelotão de cima. Do outro, o Fluminense precisa espantar a crise se quiser deixar a vice-lanterna e voltar a vencer no Brasileirão após dois meses. Por falar em vitória, o retrospecto favorece o tricolor, que ganhou os últimos quatro encontros com a Raposa. Os mineiros, inclusive, não superam os cariocas desde 2018. A partida ainda marca o jogo 500 do novo Mineirão e Fábio, reencontrando o ex-clube pela quarta vez, é quem mais entrou em ação no estádio reformado.

Data: quarta-feira (19/6), às 21h30

Local: Mineirão (MG)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron, Arthur Viana (Arthur Gomes) e Robert. Técnico: Fernando Seabra

Fluminense: Fábio (Felipe Alves); Marquinhos, Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Renato Augusto; John Kennedy, Cano e Douglas Costa. Técnico: Fernando Diniz

Vitória x Galo

O Vitória ganhou a primeira partida no retorno à Série A no último fim de semana, mas ainda não foi suficiente para deixar a lanterna. No entanto, um novo triunfo pode fazer o clube baiano subir até a 13ª posição, dependendo de uma combinação de resultados, e finalmente poder respirar. Ainda assim, a parada é dura pela frente, com um Atlético-MG mordido após a goleada sofrida em casa contra o Palmeiras e sem a presença dos craques Hulk e Paulinho, ambos suspensos.

Data: quinta-feira (20/6), às 18h30

Local: Barradão (BA)

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis:

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres. Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Léo Naldi; Matheuzinho, Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini

Atlético-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Battaglia, Scarpa, Zaracho e Igor Gomes; Alisson e Cadu. Técnico: Gabriel Milito

Flamengo x Bahia

Separados apenas pelo saldo de gols no G-4 e ambos ostentando séries invictas, Flamengo e Bahia se enfrentam pela chance de alcançar a liderança do campeonato. Vindos de empates fora de casa após sair atrás no placar, um triunfo pode consolidar a boa fase. Além do impacto na tabela, a partida ainda marca o reencontro de Everton Ribeiro com o clube onde se tornou ídolo e a torcida no Maracanã. Pesa contra o Tricolor de Aço o desempenho do técnico Rogério Ceni contra o rubro-negro: são 11 derrotas em 11 jogos. No recorte geral, a última vitória dos baianos contra os cariocas foi em 2019, o 3 x 0 no começo da passagem de Jorge Jesus. Desde então, são sete triunfos do time da Gávea.

Data: quinta-feira (20/6), às 20h

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Wesley; Léo Ortiz, Gérson e Lorran; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique (Cebolinha). Técnico: Tite

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

Palmeiras x Red Bull Bragantino

A rodada termina com Palmeiras e Bragantino na beira do G-4. 5º colocado, o alviverde mostrou não ter se afetado com o drama da possível saída de Dudu e atropelou o Atlético-MG fora de casa. Do outro lado, o Massa Bruta, 7º na tabela, sofreu, mas conseguiu vencer e se reabilitar após uma derrota para o próprio Galo em Bragança. Desde o retorno do time da Red Bull à Série A, o Verdão dominou o confronto paulista, com nove vitórias em 15 jogos, com três triunfos para o rival e três empates.

Data: quinta-feira (20/6), às 21h30

Local: Allianz Parque (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estevão, Rony e Caio Paulista (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Nathan Mendes e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Raul), Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Sasha (Borbas) e Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha



*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

