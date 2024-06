Série A se aproxima da maior quantidade de líderes em 10 rodadas

Há 16 anos, existe uma espécie de regra implícita na Série A do Campeonato Brasileiro de pontos corridos: nas 10 primeiras rodadas, no máximo quatro times podem se revezar na liderança. Foi assim em todas as edições no formato realizadas desde 2008. No entanto, a edição 2024 do torneio nacional pode quebrar esse paradigma e romper a marca em uma jornada de partidas marcada por uma espécie de "mata-mata" entre os quatro primeiros colocados. Com cinco times com chances reais de terminar na ponta, a temporada atual pode ter um quinteto se alternando.

Com compromissos agendados no meio de semana — com sete partidas nesta quarta (19/6) e outras três quinta-feira (20/6) —, Botafogo, Flamengo, Bahia, Athletico-PR e Palmeiras entram em campo com chances reais de terminarem a 10ª rodada vendo todos os outros 19 adversários somente pelo retrovisor. O caso especial fica para tricolores e alviverdes. Se os baianos ou os paulistas alcançarem a primeira colocação, o Brasileirão 2024 repetirá o feito de 2006 e 2007, as duas primeiras disputas com 20 equipes jogando entre si em dois turnos em busca da taça.

No ano de estreia do modelo em vigor até os dias atuais, Grêmio, Fluminense, Santos, Cruzeiro e São Paulo se alternaram na primeira colocação ao longo dos 10 compromissos iniciais. Na temporada seguinte, Athletico-PR, Paraná, Botafogo, Vasco e Corinthians ostentaram o privilégio com boas largadas em meio ao típico equilíbrio do torneio nacional. No entanto, a partir de 2007, o número jamais passou de quatro. Em 2008, 2009, 2010 e 2023, foi ainda mais restrito, com somente três equipes alcançando a liderança no recorte de 10 compromissos realizados.

A tendência de quinteto em 2024 tem a particularidade de a 10ª rodada ter sido "reservada" para confrontos entre clubes do G-4. Nesta quarta-feira, às 19h, o líder Botafogo recebe o quarto colocado Athletico-PR, no Nilton Santos (o SporTV transmite). Nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, o Flamengo, em segundo, encara o Bahia, posicionado em terceiro. Existem combinações de resultados possíveis para colocar todos eles na primeira colocação. O caso mais factível é o do Glorioso: sem ganhar do Furacão como mandante no Rio de Janeiro, não será ultrapassado por ninguém e manterá a sina dos quatro líderes padrão nos últimos anos de Brasileirão.

Possível quinto elemento na disputa, o Palmeiras "observa" de longe o mata-mata entre os quatro primeiros colocados com a possibilidade de abocanhar a liderança na quinta, às 21h30. Se o Botafogo não ganhar do Athletico-PR e o confronto entre Flamengo e Bahia terminar empatado, o alviverde poderá tomar a ponta. Para isso, basta vencer o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, por dois ou mais gols de diferença. Como será o último a entrar em campo na 10ª, os palmeirenses saberão exatamente qual conta será necessária para possibilitar o salto em direção à dianteira do torneio nacional.

Os cenários estão montados e a Série A do Brasileirão terá uma rodada típica para lembrar os velhos tempos de mata-mata, com os candidatos ao título disputando uma espécie de semifinal fora de época, mas sem esquecer da constante alternância de poder possibilitada pelos pontos corridos. Ao fim dela, a edição de 2024 da principal competição do futebol nacional ficará marcada, seja por seguir uma tendência enraizada nas últimas temporadas ou por resgatar um equilíbrio visto apenas quando os pontos corridos davam os primeiros passos na elite.